На портале Банки.ру заработала горячая линия Почта Банка по вопросам, связанным с продуктами кредитной организации.
На вопросы посетителей портала ответит руководитель клиентской службы Почта Банка Антонина Волкова.
Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос».
Раздел модерируется представителями банка. Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 406,88 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,39 млрд, кредитный портфель — 312,59 млрд, обязательства перед населением — 317,41 млрд.