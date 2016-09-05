Холдинг VimpelCom Ltd. принял отставку гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаила Слободина. Его должность займет Шелль Йонсен, сообщили в пресс-службе компании.

«VimpelCom Ltd. сегодня объявляет о том, что компания приняла отставку генерального директора ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Михаила Слободина. Изменения вступают в силу немедленно, вслед за сегодняшними новостями, касающимися Михаила Слободина и его предыдущего работодателя, компании «Т плюс», — говорится в релизе.

​Глава «ВымпелКома» стал фигурантом уголовного дела о взятке Гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что Слободин стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере. По данному делу прошли обыски в ГК «Ренова». Следователи задержали главу компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных с взяткополучателями компаний было перечислено не менее 177 млн и 89 млн рублей соответственно.

Источники ТАСС сообщали, что Слободин пребывает в Лондоне. Однако сам топ-менеджер заявил «Ведомостям», что находится в плановой командировке во Франции и по возвращении намерен ответить на все вопросы Следственного комитета. О сути претензий он на данный момент не знает.