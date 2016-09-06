ЦБ согласовал объединение четырех НПФ из группы «Сафмар» Шишханова и Гуцериевых Банк России согласовал реорганизацию четырех из пяти пенсионных фондов группы «Сафмар» (бывшая группа «Бин») в форме присоединения АО «НПФ «Образование и наука», АО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» и АО «НПФ «Регионфонд» к АО «НПФ «Сафмар». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

НПФ «Сафмар» завершил реорганизацию в форме присоединения к нему трех негосударственных пенсионных фондов: АО «Европейский пенсионный фонд», АО «Регионфонд» и АО «Образование и наука».

Объем пенсионных активов под управлением объединенного фонда составляет 185,6 млрд рублей, в том числе 177,3 млрд пенсионных накоплений и 8,3 млрд пенсионных резервов. Число застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании превышает 2,265 млн человек, число счетов, открытых участниками по программам негосударственного пенсионного обеспечения, — 75,8 тыс.

Ранее сообщалось, что ЦБ согласовал реорганизацию четырех из пяти пенсионных фондов группы «Сафмар» (бывшая группа «Бин»).

Кроме того, объединение четырех фондов одобрила Федеральная антимонопольная служба . Также предполагается, что в 2017 году к НПФ «Сафмар» присоединится пятый негосударственный пенсионный фонд группы — НПФ «Доверие».

Напомним, что НПФ «Сафмар» — это бывший НПФ «Райффайзен», приобретенный группой «Бин» в октябре 2015 года. Название «Сафмар» — производное от имен дедушки и бабушки Микаила Шишханова (Сафарбек и Марем).

