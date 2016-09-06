Речь идет о заключении по делу об обналичивании более 20 млрд рублей должностными лицами Мастер-Банка

МВД России опровергло информацию об отказе Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение по делу об обналичивании более 20 млрд рублей должностными лицами Мастер-Банка.

Ранее во вторник «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что Генпрокуратура вернула уголовное дело в следственный департамент МВД, обнаружив в нем недочеты.



В МВД отмечают, что уголовное дело, о котором идет речь, в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения не направлялось. «Приведенные автором комментарии обвиняемого Рогачева Е.В. и неизвестного источника о лицах, совершивших преступление, не соответствуют материалам уголовного дела и установленным в ходе расследования обстоятельствам и имеют надуманный характер», — отмечается в сообщении.



«Информация, размещенная в газете «Коммерсант» от 6 сентября и сети Интернет под заголовком «Дело Мастер-Банка не прошло прокурорскую проверку» об уголовном деле, находящемся в производстве Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России, не соответствует действительности». МВД РФ





По информации издания, Евгений Рогачев, о котором упоминается в сообщении МВД РФ, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в феврале 2012 года. Тогда в нем фигурировали еще и должностные лица Золостбанка. За три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд рублей.



Находящийся под подпиской о невыезде Рогачев заявил газете, что свою вину в инкриминируемых ему деяниях признает. По его словам, в Мастер-Банке он был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы «обнальных» операций в деле не фигурируют.

