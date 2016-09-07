По мнению Минфина, сейчас не до долгосрочных проектов, нужно затыкать бюджетные дыры

Минфин предлагает заморозить финансирование проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По мнению ведомства, сейчас не до долгосрочных проектов, нужно затыкать бюджетные дыры, пишут «Ведомости».

Чтобы уложиться в целевой дефицит на 2017—2019 годы в 5,9 трлн рублей, не хватает 3,5 трлн, следует из материалов Минфина (при фиксированных все три года расходах 15,787 трлн). Минфин рассчитывает привлечь 2,4 трлн рублей, в первую очередь повысив налоговую нагрузку на нефтяников и «Газпром» и собрав больше дивидендов с госкомпаний. Не хватает 1,1 трлн рублей. В 2018 году заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая не вложена в проекты. Придется либо заморозить финансирование текущих инвестиционных проектов на 261 млрд рублей, либо увеличить программу приватизации или займов не менее чем на 500 млрд рублей, заключает Минфин.

Идея обсуждается, подтверждают два федеральных чиновника — Белого дома и одного из министерств финансово-экономического блока. Из слов чиновников и предложений Минфина следует, что министерство хочет увеличить ликвидную часть ФНБ (не зарезервированную под инвестпроекты), чтобы финансировать дефицит бюджета.

Всего в ФНБ на 1 сентября было 4,7 трлн рублей, из них 1,9 трлн зарезервировано под инфраструктурные проекты, проекты «Росатома» и РФПИ, а также на помощь банкам. Если предложение о замораживании поступит от Минфина официально, будет ревизия всех проектов и решение будет приниматься по каждому отдельно, говорит чиновник финансово-экономического блока правительства. Приостановить финансирование проектов сложно, продолжает он: юридически можно отозвать лимиты только в случае форс-мажора. Но есть одобренные проекты, деньги которым выделены лишь на бумаге, говорит собеседник издания, и такие проекты под угрозой.

По словам двух чиновников, пересмотр финансирования может коснуться четырех направлений, ресурс, по расчетам газеты, — около 390 млрд рублей. При этом деньги на уже запущенные проекты тронуть не должны.

Подобные предложения в Минэкономразвития не поступали, утверждает его представитель. «Работа над бюджетом не завершена, преждевременно говорить о конкретных цифрах и решениях», — отмечает представитель Минфина.



Когда президент принимал решение направить средства ФНБ на инвестиции, он, по сути, поддержал идею, что экономике нужна господдержка для восстановления роста; сейчас же, выходит, он признает, что денег на это нет, вздыхает высокопоставленный чиновник.