Бывший глава компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск. Об этом заявила судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы» Евгения Ольховика, передает RNS.



В понедельник, 5 сентября, холдинг VimpelCom Ltd. принял отставку гендиректора «ВымпелКома» Слободина. Его должность временно занял Шелль Йонсен, сообщили в пресс-службе компании.



«VimpelCom Ltd. сегодня объявляет о том, что компания приняла отставку генерального директора ПАО «ВымпелКом» Михаила Слободина. Изменения вступают в силу немедленно, вслед за сегодняшними новостями, касающимися Михаила Слободина и его предыдущего работодателя, компании «Т плюс», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что Слободин стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере. По данному делу прошли обыски в ГК «Ренова». Следователи задержали главу компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных с взяткополучателями компаний было перечислено не менее 177 млн и 89 млн рублей соответственно.

Между тем, как утверждают «Ведомости», новый гендиректор «ВымпелКома» определится в ближайшие месяцы. Газета утверждает, что к немедленному замещению топовой позиции готовы далеко не все, а на развитие нужных компетенций может уйти до трех лет.

Со своей стороны в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что Слободин стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.



Сам Слободин уточнил, что находится в плановой командировке во Франции и по возвращении намерен ответить на все вопросы Следственного комитета. «Мы, действительно, вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы», — сказал Слободин.

