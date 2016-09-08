Попытки ВТБ избавиться от бизнеса на Украине путем продажи оказались неудачными. Теперь банк ищет покупателей на свой кредитный портфель, чтобы не покидать рынок с пустыми руками, пишет «Коммерсант».

По информации издания, на украинский ВТБ было два претендента — группа «СКМ» и Таскомбанк, но до сделок дело так и не дошло. Оценки потенциальных покупателей и продавца настолько расходились, что договориться не удалось, рассказал газете источник, близкий к ВТБ.

Невозможность продать украинский ВТБ целиком вынудила группу искать другие пути ухода с Украины. Так, 2 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что «не видит в принципе перспектив развития бизнеса на Украине». «Наша задача — минимизировать потери, — отмечал он. — Я думаю, что в ближайшее время продать там вряд ли удастся, как, собственно, и другим российским банкам».

Содержание украинского ВТБ дорого обходится группе. По итогам первого полугодия украинский ВТБ получил убыток 4,9 млрд гривен (соответствует 12,49 млрд рублей по курсу на 1 июля). Общая прибыль группы ВТБ, согласно международной отчетности, составила 17,8 млрд рублей.

В такой ситуации попытка продать хотя бы кредитный портфель, если не бизнес, — логичный шаг, полагают эксперты. Впрочем, по их мнению, даже это сделать на фоне текущей конъюнктуры украинского рынка непросто. «Украинский банковский рынок в целом остается убыточным, и вопросы рекапитализации сектора еще не решены», — отмечает аналитик Fitch Ratings Ольга Игнатьева. По ее словам, возможность каких бы то ни было сделок минимальна, поскольку у потенциальных покупателей возникают сложности с оценкой стоимости приобретаемого актива.

«На мой взгляд, продать кредитный портфель по частям также сложно, скорее всего, это возможно с большим дисконтом», — заключает Игнатьева.

Кредитный портфель украинского ВТБ по состоянию на 1 июля составлял 13,3 млрд гривен, или около 34 млрд рублей. «Найти покупателей на такой объем кредитов на Украине сейчас непросто», — указывает аналитик ИК «Алор» Кирилл Яковенко. Кроме того, добавляет он, потенциальных покупателей могут отпугнуть риски ухудшения обслуживания кредитов после продажи, которые весьма высоки в данном случае.

По словам источника газеты, близкого к группе ВТБ, продажу кредитов осложняет и высокая степень концентрации портфеля на «дочках» компаний из РФ, по которым есть гарантии их материнских структур. «На такие кредиты приходится около 50% портфеля украинского ВТБ, и далеко не факт, что покупатель, особенно с Украины, сможет воспользоваться гарантиями», — поясняет собеседник издания.