Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ОМОНа в пятницу проводили выемку документов в офисе ГУ Центробанка по ЦФО по адресу: ул. Балчуг, 2. В Банке России предполагают, что она может быть связана с нарушениями его сотрудников, пишут «Ведомости».

Один из сотрудников управления уточнил, что выемка была связана с ситуацией в Международном Акционерном Банке (МАБ). Человек, узнавший про выемку от сотрудников СКР, также сообщил изданию, что изымались бумаги по МАБу. «Странно, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов. Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу», — недоумевает один из собеседников издания.

ЦБ отозвал у МАБа лицензию в феврале этого года. Однако отзыв лицензии обернулся очередной потерей для бюджета, поскольку выяснилось, что из банка исчезло более 6 млрд рублей ФГУП «Алмазювелирэкспорт». По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин с братом Борисом похитили средства с депозита, размещенного ФГУПом в этом банке за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам.



Пресс-служба ЦБ подтвердила газете, что в пятницу имели место «следственные мероприятия». Однако там уточнили, что они проводились «в отношении отдельных сотрудников Банка России» и результаты пока не известны. В ответе ЦБ на запрос также указано, что ЦБ «всецело заинтересован в том, чтобы лица, совершившие незаконные действия в отношении кредитных организаций, их вкладчиков и кредиторов, были выявлены и наказаны, в том числе если такие лица оказались сотрудниками Банка России». От более подробных комментариев в ЦБ отказались. Финансист, узнавший о произошедшем от сотрудника ЦБ, говорит, что следователи интересовались нарушениями именно сотрудников ЦБ.