Банк России с 13 сентября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роспромбанка (регистрационный номер 3204). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

​Источники: Роспромбанк отключен от БЭСП Роспромбанк отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП), рассказали порталу Банки.ру два источника на банковском рынке.

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, и применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«КБ «Роспромбанк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом КБ «Роспромбанк» (ООО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России», — говорится в релизе.

Роспромбанк — участник системы страхования вкладов.



Ранее Роспромбанк был отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Карты финучреждения не обслуживались с четверга. По техническим причинам невозможно было пополнить и забрать вклад, сообщали в кол-центре банка.