Военно-Промышленный Банк (ВПБ) помимо иска в Арбитражный суд Москвы в адрес Главного управления ЦБ РФ по ЦФО подал заявление в Генпрокуратуру. Банк просит ведомство приостановить действие предписания Центробанка по досозданию резервов на сумму более 6 млрд рублей.

В заявлении ВПБ указывает, что регулятор потребовал реклассифицировать кредиты, выданные предприятиям Чувашии, ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском районе Московской области, предприятиям в Калужской области и асфальтовому заводу в Московской области, посчитав, что часть из них не ведет реальную деятельность. В связи с этим банку необходимо было доформировать резервы на сумму более 6 млрд рублей.

Одновременно предписание ограничило перевод средств клиентов суммой в 6,3 млрд рублей в месяц. Это, как указывает банк, «практически полностью останавливает его деятельность» и в ближайшее время «повлечет за собой неисполнение банком платежей по поручениям клиентов» и «необратимые негативные последствия для банка в части финансовых потерь и репутации и, таким образом, вызовет искусственно вызванное регулятором банкротство банка».



​Военно-Промышленный Банк подал иск к ЦБ Военно-Промышленный Банк (ВПБ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы в адрес Главного управления ЦБ РФ по ЦФО. Банк подал заявление о «признании решений и действий (бездействий) незаконными». Иск поступил в суд 8 сентября. В банке не прокомментировали, какое именно решение ЦБ просят признать незаконным.



Банк обратил внимание на то, что он выполнил предписание по досозданию резервов на сумму более 6 млрд рублей, но при этом не нарушил обязательные нормативы. Отчет о выполнении этой части предписания ВПБ предоставил регулятору 5 сентября. Поэтому, по мнению банка, по доначислению резервов у ЦБ отсутствовали основания для введения предписания, и банк не несет угрозу кредиторам и вкладчикам.

ВПБ попросил Генпрокуратуру приостановить действие предписания вплоть до получения результатов проверки изложенных им фактов, указывая на то, что банкротство банка приведет к негативным последствиям для экономики и социальной обстановки в Чувашии и Подмосковье.

Накануне сообщалось, что банк обратился с иском в адрес Главного управления ЦБ РФ по ЦФО. Банк подал заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными.

В пятницу, 9 сентября, стало известно, что банк отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Тогда же сообщалось, что финучреждение столкнулось со сложностями при проведении платежей как для физических, так и для юридических лиц.