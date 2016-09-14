На заседании в пятницу, 16 сентября, совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, считают, что у регулятора есть все основания для снижения ставки до 10%.

«На заседании 16 сентября Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10%», — считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, в пользу этого говорят соответствие инфляции прогнозу и динамика инфляционных рисков.

«Падение годовых темпов роста цен согласуется с прогнозом регулятора, а сокращению инфляционных рисков способствуют снижение ожидаемой населением инфляции, замедление роста зарплат, более благоприятная по сравнению с началом года конъюнктура мировых рынков», — говорит Ващелюк.

«Это решение назрело достаточно давно и является необходимым, однако регулятор предпочел взять достаточно продолжительный срок для того, чтобы убедиться в сбалансированности рисков этого решения», — указывает главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.

Аналитики Sberbank CIB также считают, что регулятор понизит ставку до 10%. «Мы считаем, что аргументы в пользу снижения ставки на предстоящем заседании ЦБ в пятницу достаточно весомы. Экономическая активность снизилась, инфляция продолжает замедляться. Мы также полагаем, что ситуация с бюджетом в последнее время улучшилась, к тому же глобальный фон, включая краткосрочные прогнозы цен на нефть, достаточно благоприятный», — считают эксперты.

«В пользу снижения ставки также свидетельствует неустойчивая динамика выпуска отдельных отраслей обрабатывающей промышленности. Тем не менее более активному снижению ключевой ставки препятствует приток ликвидности в банковскую систему, который и так вызывает снижение номинальных процентных ставок в экономике», — отмечает Наталья Ващелюк.

В Sberbank CIB отмечают, что комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в конце прошлой недели, возможно, привели инвесторов в замешательство. Помимо прочего, Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не руководствуется отдельными макроэкономическими данными: возможно, это была прямая отсылка к резкому снижению инфляционных ожиданий.

«Предполагаем, что по итогам встречи ключевая ставка останется без изменений на уровне 10,5%», — говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. «Одним из факторов, который сдерживает регулятор, является структурный профицит ликвидности в банковском секторе, который может негативно сказаться на уровне инфляции. Это означает, что банки имеют достаточно большое количество денежных средств и их интерес к привлечению средств через ЦБ снижается. Снижение ставки в такой ситуации лишь усилит рост профицита», — считает она.

«Кроме того, регулятор смущает рост потребительского кредитования, несмотря на их относительную дороговизну. Более дешевые займы в результате снижения ставки несут в себе риски резкого повышения спроса и инфляции», — говорит Кокорева.

Причин для того, чтобы в пятницу снизить уровень ключевой ставки, сейчас больше, чем за долгое время, чем регулятор, вероятно, и воспользуется, уверен Михаил Берулава.

«Снижение ключевой ставки окажет поддержку бизнесу, снижая стоимость будущих заимствований и стимулируя рост экономической активности. От единократного снижения таких результатов, конечно, ожидать не стоит, но регулятор может пояснить свою позицию касательно будущих изменений ставки и их сроков. Также этот шаг станет благоприятным с точки зрения фискальной политики. При невозможности контролировать уровень мировых цен на нефть снижение ставки может несколько ослабить курс рубля против доллара, увеличивая, таким образом, стоимость барреля нефти в рублях и, соответственно, поступления в бюджет от ее продажи. Учитывая, что экспорт энергоресурсов является важнейшим источником бюджетных доходов, этот шаг станет оправданным и своевременным», — резюмирует эксперт.

Анна ПОНОМАРЕВА, Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru

