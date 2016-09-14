Ранее Финпромбанк ходатайствовал об отзыве​ у него лицензии

Столичный Финпромбанк (ФПБ), который во вторник заявил о планах просить ЦБ аннулировать или отозвать лицензию у кредитной организации, все еще надеется на санацию за счет собственных средств акционеров. Об этом порталу Банки.ру рассказал источник, знакомый с ситуацией в банке.



По словам собеседника портала, «санация акционером — оптимальный вариант в интересах вкладчиков, акционеров и государства. Этот вариант, в частности, не требует выплат АСВ».

Во вторник, 13 сентября, ФПБ опубликовал сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров банка, на повестке встречи — вопрос «О ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об аннулировании или отзыве у кредитной организации лицензий на осуществление банковских операций». Собрание назначено на 14 октября 2016 года.

​Финпромбанк ходатайствует об отзыве​ у него лицензии Финпромбанк просит ЦБ аннулировать или отозвать лицензию кредитной организации на осуществление банковских операций. Соответствующая информация приводится в материалах банка.

«Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Финпромбанка принято советом директоров банка в соответствии с формально-юридическими требованиями, установленными федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении кредитных организаций», — заявили порталу Банки.ру в холдинге «Группа Альянс» (является одним из акционеров ФПБ).

Источник портала Банки.ру, знакомый с ситуацией в ФПБ, сказал: «Это (решение попросить ЦБ об отзыве лицензии у банка. – Прим. ред.) само по себе не отменяет возможности санации».

По задумке основных собственников банка, в том числе бизнесмена Мусы Бажаева, доля последнего и связанных с ним других акционеров в капитале кредитной организации может быть увеличена до 95%. Сейчас Бажаев, по открытым данным, владеет немногим более 8% акций банка. Анатолий Гончаров, Станислав Перминов и Петр Кондрашов владеют еще примерно по 19%.

План по финансовому оздоровлению все еще обсуждается с ЦБ, говорят в холдинге «Группа Альянс».

Из финансовой отчетности ФПБ следует, что всего акционеры направили на оздоровление банка 16,5 млрд рублей в виде денежных средств и иных активов. Этого может быть недостаточно, считают аналитики, опрошенные порталом Банки.ру. По их оценкам, Финпромбанку может понадобиться еще как минимум 12—20 млрд рублей в капитал и ликвидность для поддержания работы.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru