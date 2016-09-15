Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В августе лучшим признан отзыв «Вопиющая некомпетентность всей системы», автор которого открыл расчетный счет ИП и корпоративную карту в НБ «Траст». «Не знаю даже, с чего начать описание всех проблем, с которыми пришлось столкнуться в этом банке», — признался он.

Автор под ником tomashbo получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!