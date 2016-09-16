На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».
В августе 2016 года победил отзыв «Система не работает», автор которого рассказывает о своем опыте работы в Сбербанке.
Автор под ником Hampton получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.
Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 28 415,32 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 287,33 млрд, кредитный портфель — 18 573,29 млрд, обязательства перед населением — 12 617,59 млрд.