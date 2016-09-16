На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».

В августе 2016 года победил отзыв «Система не работает», автор которого рассказывает о своем опыте работы в Сбербанке.

Автор под ником Hampton получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.

Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!