Арестованный замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко и его отец Виктор Захарченко выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу, пишет «Коммерсант». Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-Банк, руководство которого оказалось за решеткой.

Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха Нота-Банка, в сентябре прошлого года, Захарченко через финансового директора этой структуры Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка, которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

​Полковника МВД Захарченко заподозрили в причастности к делу о хищениях из Нота-Банка Более 8 млрд рублей, которые были изъяты при обыске в квартире родственников задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, — часть средств, которые были выведены незаконным путем из активов Нота-Банка. Об этом рассказал источник ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах.



Таким образом, по версии следствия, офицер злоупотребил должностными полномочиями, а также пытался воспрепятствовать предварительному следствию.

Однако, как сообщил изданию адвокат полковника Юрий Новиков, его подзащитный, хоть и близко знаком с сестрами, никакой предупреждающей информации им не передавал, и следствию даже на очной ставке, если таковая будет, вряд ли удастся это доказать. «Тем более что оперативным сопровождением расследования уголовного дела Нота-Банка занимались сотрудники другого управления ГУЭБиПК», — подчеркнул адвокат, добавив, что и обвиняемые сестры Марчуковы получение служебной информации от Захарченко также отрицают.

Полковник, по словам защитника, не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков, проведенных 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн рублей, а из квартиры — рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд рублей.

СМИ: на счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружено 300 млн евро На швейцарских счетах, связанных с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, обнаружено около 300 млн евро. Как сообщает «Росбалту» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

В ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 млн евро. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

По данным источников газеты в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов Захарченко попали и владельцы Нота-Банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.



Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.