С начала года объем вкладов населения вырос на 0,7%

За январь — август 2016 года кредитные организации получили 532 млрд рублей прибыли, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (76 млрд рублей). Об этом сообщил Центробанк в обзоре «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в августе 2016 года».

Резервы на возможные потери с начала года увеличились на 7,3%, или на 397 млрд рублей.

За восемь месяцев года активы банковского сектора России снизились на 4%, совокупный объем кредитов экономике сократился на 4,2%, кредиты нефинансовым организациям — на 5,6%. Кредиты физическим лицам увеличились на 0,1%.



Объем вкладов населения уменьшился за август на 0,3% до 23,4 трлн рублей. С начала 2016 года объем вкладов вырос на 0,7%.

«Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за август вырос на 2,3% (+2,9%), а по розничному портфелю — на 1,1% (+1,3%). В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,8% до 7,1%, а по розничным кредитам — не изменился (8,6%)», — отмечается в документе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что прибыль российских банков по итогам 2016 года может превысить прежний прогноз в 500 млрд рублей.