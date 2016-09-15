Банк России принял решение о назначении временной администрации в РосинтерБанке и возложении функций временной администрации с 15 сентября на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает пресс-служба регулятора.

​Источники: ЦБ отключил РосинтерБанк от БЭСП ЦБ полностью отключил РосинтерБанк от банковской электронной системы платежей (БЭСП) с 14 сентября, рассказал порталу Банки.ру источник в одном из банков-контрагентов «Росинтера». Об отключении банка от БЭСП порталу Банки.ру также сообщил источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации.



Данная мера объясняется неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АО «КБ «РосинтерБанк» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в релизе.

В РосинтерБанке выдают вклады по предварительному заказу РосинтерБанк просит физлиц, желающих получить средства с вклада, заранее заказывать деньги. Об этом порталу Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации, а также в одном из столичных отделений «Росинтера».

Головной офис банка на Павелецкой в четверг закрыт, никаких объявлений о том, что в финучреждении введена временная администрация нет, передает корреспондент портала Банки.ру. К отделению подошли несколько вкладчиков, которые выражают свое недовольство по этому поводу и предлагают сломать решетку, чтобы попасть в офис банка.

Ранее источник портала Банки.ру сообщал, что ЦБ полностью отключил РосинтерБанк от банковской электронной системы платежей (БЭСП) с 14 сентября.

РосинтерБанк также приостановил проведение денежных переводов и платежей, обслуживание банковских карт и ввел режим предварительной записи на получение вкладов. Сотрудники одного из допофисов кредитной организации объяснили данные ограничения отсутствием наличности в банке.



Один из источников портала Банки.ру сообщил, что в кредитной организации уже третий день идет внеплановая проверка ЦБ. По словам собеседника портала, вопросы у ЦБ могли возникнуть в связи с весьма агрессивной политикой кредитования «Росинтером» корпоративных заемщиков на фоне ограничения на привлечение вкладов физлиц. В самом банке от комментариев отказались.