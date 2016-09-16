Вероятность санации РосинтерБанка, в который ЦБ 15 сентября ввел временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ), невелика. Качество активов банка вызывает вопросы, а «дыра» в балансе еще на момент введения ограничения по вкладам была примерно 6 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Главная цель обследования АСВ — оценка целесообразности санации. Теоретически, исходя из объема вкладов (55 млрд рублей средств физлиц; банк входит в топ-50 по объему вкладов) и величины баланса (за шесть лет с 2010-го по 1 июля 2016 года банк сумел вырасти с 938-го места по активам до 61-го), РосинтерБанк является вероятным кандидатом на санацию.

​Источники: ЦБ отключил РосинтерБанк от БЭСП ЦБ полностью отключил РосинтерБанк от банковской электронной системы платежей (БЭСП) с 14 сентября, рассказал порталу Банки.ру источник в одном из банков-контрагентов «Росинтера». Об отключении банка от БЭСП порталу Банки.ру также сообщил источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации.



Однако, отмечает издание, настораживает агрессивный рост привлечения вкладов от населения. Еще на начало 2015 года объем вкладов у банка был почти вдвое меньше — 34 млрд рублей. После взрывного роста портфеля в первом полугодии ЦБ ввел РосинтерБанку ограничение по приему депозитов граждан. Хотя по отчетности банка за этот период величина вкладов практически не менялась, не исключается возможность формирования забалансовых вкладов.

Более того, особой кооперативности во взаимодействии с ЦБ со стороны банка также не наблюдалось, указывает издание. «Например, во время проверки ЦБ, которая началась до введения временной администрации в банк, из него исчезли кредитные досье, что в дальнейшем затруднит взыскание кредитов и подачу исков в суд», — рассказал один из собеседников газеты.



«Обращает на себя внимание тот факт, что у банка еще на конец 2015 года был, очевидно, недорезервирован кредитный портфель, — указывает аналитик «АЛОР Брокер» Кирилл Яковенко. — Несмотря на то что 70% корпоративного кредитного портфеля — это кредиты на строительство, доля резерва составляла по МСФО менее 4%, что в текущей ситуации явно не может соответствовать реальной ситуации в отрасли».

В этом случае вероятность санации невелика, считают источники газеты.

Впрочем, вне зависимости от исхода анализа ситуации в банке вопросы у экспертов и участников рынка сохраняются и к самой процедуре введения временной администрации. В очередной раз сложилась ситуация, когда администрация введена, а мораторий на расчеты с кредиторами — нет. По закону для этого необходимо, чтобы банк не исполнял платежи минимум семь дней. Таким образом, расчеты с кредиторами могут продолжаться и после введения временной администрации. А это чревато реализацией рисков внеочередного удовлетворения требований кредиторов в случае, если банк обанкротится, как это в прошлом году случилось после введения временной администрации АСВ в Пробизнесбанке. При этом ЦБ еще в феврале текущего года говорил о необходимости синхронизировать сроки введения временной администрации и моратория.