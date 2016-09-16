Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 10%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Центробанк принял данное решение, «учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности».

Обзор: решение о снижении ключевой ставки давно назрело На заседании в пятницу, 16 сентября, совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, считают, что у регулятора есть все основания для снижения ставки до 10%.

«Вместе с тем для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I—II квартале 2017 года», — подчеркивается в пресс-релизе. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы ЦБ будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.

В ЦБ ожидают, что с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовые темпы инфляции составят около 4,5% в сентябре 2017 года и снизятся до целевого уровня 4% в конце 2017 года.

На прошлом заседании совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку в размере 10,5%. Ключевая ставка находилась на уровне 11% с августа 2015 года, однако в этом году на июньском заседании Банк России снизил ее на 0,5 процентного пункта.

Большинство опрошенных порталом Банки.ру экспертов заявляло, что, скорее всего, уже на сегодняшнем заседании регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Главными аргументами в пользу этого решения аналитики называли постепенное снижение инфляции до прогнозируемых Банком России уровней, а также необходимость в стимуляции роста экономической активности.

Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики пройдет 28 октября.