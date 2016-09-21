ФСБ совместно с Минкомсвязью и Минпромторгом обсуждает целый набор технических решений, которые позволят реализовать дешифровку и соответственно доступ ко всему интернет-трафику россиян, пишет «Коммерсант».

Хранить интернет-трафик операторов обязывает «закон Яровой», но сам по себе без дешифровки он бесполезен. «Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову «бомба», а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов», — рассказал собеседник издания администрации президента.

Один из обсуждаемых вариантов дешифровки — установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle). «Для пользователя это оборудование притворяется запрошенным сайтом, а для сайта — пользователем. Получается, что пользователь будет устанавливать SSL-соединение с этим оборудованием, а уже оно — с сервером, к которому обращался пользователь. Оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром (УЦ). Чтобы браузер пользователя не выдавал ему оповещений о небезопасном соединении, российский УЦ должен быть добавлен в доверенные корневые центры сертификации на компьютере пользователя», — объясняет собеседник издания.

О таком предложении по расшифровке трафика слышал основатель «Энвижн Групп» и совладелец производителя телекоммуникационного оборудования РДП.РУ Антон Сушкевич. «Два основных метода шифрования в Интернете — end-to-end, который очень популярен в мессенджерах, и SSL-сертификаты — с их помощью около 80% интернет-трафика шифруется. Для того чтобы выполнять задачу, поставленную «законом Яровой», то есть бороться с терроризмом, нужно расшифровывать и анализировать трафик в прямом эфире, а не какое-то время спустя. Организация MITM — один из возможных путей», — отмечает Сушкевич.

Данную схему дешифровки трафика эксперты считают неидеальной. По их словам, в конечном итоге она позволит не только предотвращать потенциальные угрозы, но и строить профили поведения пользователей в сети — вплоть до оценки их психологического состояния и вкусовых предпочтений.