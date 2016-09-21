На уровне 8,72% максимальная ставка по вкладам держится три декады подряд

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду сентября составила 8,72%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в среду.

За первые десять дней текущего месяца и за третью декаду августа показатель также равнялся 8,72%, за вторую декаду августа он составил 8,74%, а за первую — 8,83%.

На пиковой отметке в 15,64% максимальная ставка находилась в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016-го Центробанк прервал длившуюся с 3 августа 2015 года паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 процентного пункта до 10,5%, а с 19 сентября ставка снижена до 10%.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2016 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят: Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.



Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно. С IV квартала 2016 года повышенная дополнительная ставка составит 300% базовой.

Установленная Центробанком на сентябрь базовая доходность депозитов в рублях до востребования составляет 6,994%, вкладов на срок до 90 дней — 9,258%, от 91 до 180 дней — 9,171%, от 181 дня до года — 10,142%, на срок свыше года — 10,476%.



