Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду сентября составила 8,72%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в среду.

За первые десять дней текущего месяца и за третью декаду августа показатель также равнялся 8,72%, за вторую декаду августа он составил 8,74%, а за первую — 8,83%.

На пиковой отметке в 15,64% максимальная ставка находилась в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016-го Центробанк прервал длившуюся с 3 августа 2015 года паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 процентного пункта до 10,5%, а с 19 сентября ставка снижена до 10%.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2016 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят: Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно. С IV квартала 2016 года повышенная дополнительная ставка составит 300% базовой.

Установленная Центробанком на сентябрь базовая доходность депозитов в рублях до востребования составляет 6,994%, вкладов на срок до 90 дней — 9,258%, от 91 до 180 дней — 9,171%, от 181 дня до года — 10,142%, на срок свыше года — 10,476%.