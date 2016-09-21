АйМаниБанк ходатайствует об аннулировании или отзыве у него лицензий на осуществление банковских операций, следует из материалов банка.

19 октября пройдет внеочередное собрание участников банка, на котором обсудят вопросы, связанные с ликвидацией кредитной организации.

АйМаниБанк приостановил прием и пополнение вкладов физлиц АйМаниБанк в понедельник, 12 сентября, не принимает новые и не пополняет действующие вклады. Об этом порталу Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации.



Напомним, что 13 сентября стало известно о том, что столичный Финпромбанк (ФПБ) также просит Банк России аннулировать или отозвать лицензию, а 19 сентября ЦБ отозвал у него лицензию. Акционеры Финпромбанка с 2014 года контролируют часть долей в капитале АйМаниБанка.

На прошлой неделе АйМаниБанк приостановил прием и пополнение вкладов физлиц. 19 сентября стало известно, что в банке получить средства с депозитных счетов на сумму более 100 тыс. рублей можно только по предварительной записи. Агентство RusRating понизило кредитный рейтинг АйМаниБанка по национальной шкале с «В» до «СС» («очень низкий уровень кредитоспособности»), по международной шкале — с «ССС+» до «С». Прогноз был изменен со «стабильного» на «негативный».



Как заявил ранее порталу Банки.ру источник, близкий к акционерам банка, ФПБ доработал план финансового оздоровления после получения соответствующего письма от регулятора, включив в него мероприятия по оздоровлению также АйМаниБанка и НКО «МКС». «Акционер заявил о своей готовности санировать группу ФПБ по закону 222-ФЗ при условии одобрения регулятором комплекса мер, предусмотренных ПФО. Иного со стороны банка и акционера не предлагалось», — отметил источник.

