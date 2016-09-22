Премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил приоритетные направления политики по обеспечению экономического роста России: оптимизация бюджетной политики, структурные реформы и импортозамещение, поддержка предпринимательст­ва, качество государственного управления, эффективность социального развития. Об этом говорится в статье Медведева «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики», опубликованной в журнале «Экономическая политика» .

В статье премьер рассматривает задачи перехода к новой модели экономического роста и связанные с ней риски и ограничения. Медведев анализирует внутренние и внешние вызовы, с которыми столкнулась российская экономика в этот период, а также ключевые аспекты антикризисной политики правительства.

Важной задачей в бюджетной сфере Медведев считает «определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста». Премьер обещает, что правительство будет жестко контролировать бюджетный дефицит, что особенно важно в кризисной ситуации.

«Жить по средствам», объясняет Медведев, «прежде всего означает расходовать эффективно». «Мы продолжим оптимизацию расходов бюджета, сокращая менее эффективные расходы и в силу доходных возможностей наращивая более эффективные, то есть те, которые обеспечивают повышение производительности российской экономики», — уточняет политик.

Структурные реформы, уверен Медведев, обеспечат повышение конкурентоспособности экономики. Такие реформы, полагает он, требуют достаточно длительного времени и должны продолжаться постоян­но. «Структурные реформы требуют реализации сложного комплекса мер как общего, так и точечного воздействия. Мы рассчитываем на эффективную реализацию новых мер, содержащихся в законе о промышленной политике», — пояснил премьер.

Важным фактором диверсификации экономики, по его мнению, «может и должен стать малый бизнес».

Стержнем структурных реформ Медведев считает импортозамещение. «Причем мы говорим об «умном импортозамещении», которое предполагает производство конкурентоспособных товаров и услуг на глобальных рынках», — подчеркнул глава правительства. Эти вопросы, указал он, останутся «в центре внимания в ближайшие годы вне зависимости от развития геополитической ситуации, санкций и тому подобных обстоятельств».

Главным направлением стимулирования предпринимательства Медведев считает обеспечение полноценной свободы ведения бизнеса, минимизацию рисков и угроз. «Прежде всего необходимо переломить негативные ожидания бизнеса, обеспечить снижение экономических, политических и правоприменительных рисков предпринимательской деятельности. Всем людям надо дать возможность свободно работать, и они заработают — и для себя, и для всей страны», — говорится в статье. По мнению Медведева, «от готовности бизнеса инвестировать, создавать и модернизировать предприятия зависит состояние и экономики, и социальной сферы через 5—10 лет». Кроме того, от этого зависит и благосостояние людей — как в частном секторе, так и в государственном, уверен премьер.

При этом без качественного государственного управления, подчеркивает премьер, решения в области экономической политики не дадут ожидаемых результатов. Одной из главных задач Медведев называет эффективную работу государственных институтов.

«Мы движемся по пути оптимизации и упрощения организации государственного аппарата. Сокращение на 10% численности государственных служащих на федеральном и региональном уровнях, которое было проведено в 2016 году, — болезненное, но относительно простое мероприятие в этом направлении», — пишет Медведев, добавляя, что предстоит сделать ряд более сложных шагов.

Основной задачей социальной политики Медведев называет оказание помощи тем, кто в ней нуждается (это прежде всего пенсионеры, дети и инвалиды. — Прим. Медведева), и предоставление возможности зарабатывать тем, кто хочет и может работать.

Для решения этих задач, по словам Медведева, следует обеспечивать адресность социальной помощи; расширять инструменты социальной политики; модернизировать рынок труда; создавать новые возможности для развития отраслей человеческого капитала (образования, здравоохранения).