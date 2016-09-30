Совет директоров АйМаниБанка 3 октября должен рассмотреть письмо главного управления ЦБ РФ по ЦФО. Информация об этом содержится на сайте кредитной организации. По информации источника портала Банки.ру, в письме регулятора содержится требование о доначислении резервов.

«ЦБ потребовал, чтобы банк доначислил резервы, к чему это может привести, понятно», — сказал собеседник Банки.ру.

С 22 сентября АйМаниБанк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ранее стало известно о том, что кредитная организаци намерена обратиться в Банк России с тем, чтобы отозвать или аннулировать лицензию на осуществление банковских операций. Соответствующий вопрос планируется обсудить 19 октября. В настоящее время банк не проводит платежи и не выдает вклады. Об этом клиентов информируют сотрудники банка.

Председатель совета директоров АйМаниБанка Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы банка связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.

«Лишение лицензии Финпромбанка поставило АйМаниБанк в сложное положение. Основные акционеры Финпромбанка (они же контролировали АйМаниБанк более чем на 75%) правдами и неправдами обязали АйМаниБанк держать крупную сумму на корсчету в своем банке. В результате регулятор обязал создать дополнительные резервы на эти потери. По закону совет директоров обязан созвать собственников участников АйМаниБанка с повесткой о ликвидации организации и просьбе отзыва лицензии. Созыв участников намечен на 19 октября 2016 года. Для продолжения работы банка необходим более крупный банк-санатор», — написал Кашапов.

По его словам, АйМаниБанк готов восстановить платежи.

«Со вчерашнего дня ЦБ должен проводить платежи юридических лиц по платежам без БЭСП, так как средства на счету есть. В понедельник планируется подключить оплату по картам банка. Вклады выдаются клиентам по предварительной записи по мере поступления средств. Но в банке никакой паники нет, так как все вклады застрахованы, и вкладчики смогут их получить без потерь в случае, если ЦБ посчитает необходимым отозвать лицензию», — написал он в Facebook.

АйМаниБанк также готовит план оздоровления и дальнейшую реструктуризацию совета директоров и участников банка, указал Кашапов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Михаил ТЕГИН, Banki.ru

