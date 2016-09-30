Ренат Долотин назначен председателем правления банка «Советский», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Правление АО «Банк «Советский» с 28 сентября 2016 года возглавил Ренат Рафаэлевич Долотин, до этого заместитель председателя правления. Его кандидатура была утверждена на заседании совета директоров 24 августа и согласована Центральным банком 27 сентября 2016 года», — говорится в релизе.

Совет директоров банка «Советский» одобрил смену его предправления Совет директоров банка «Советский» решил назначить Рената Долотина на должность председателя правления. Решение вступает в силу с момента согласования этого назначения Северо-Западным главным управлением ЦБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Председателем совета директоров банка «Советский» назначен Марат Загидуллин. «Помимо этого, совет директоров рассмотрел и утвердил для последующего направления на согласование в Центральный банк кандидатуру Теркулова Нияза Каримовича на должность заместителя председателя правления. На настоящий момент он занимает должность советника председателя правления банка «Советский», — отметили в пресс-службе.



Напомним, в конце апреля к управлению петербургским банком «Советский» приступила новая команда с участием топ-менеджеров банка-санатора — Татфондбанка. В частности, главой совета директоров стал предправления Татфондбанка Роберт Мусин, а председателем правления «Советского» был избран Марат Загидуллин, который до этого возглавлял правление Татфондбанка.

Долотин до перехода в банк «Советский» занимал в Татфондбанке должность директора департамента по правовым вопросам и работе с активами. В «Советском» он курировал аналогичное направление.