Переходный период по замене бланков полисов ОСАГО завершился. С 1 октября страховые компании будут заключать договоры только на бланках нового образца. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



«РСА совместно с Гознаком обеспечил страховые компании достаточным количеством бланков полисов нового образца, чтобы с 1 октября договоры ОСАГО заключались только на них. Приостановки работы компаний по причине недостаточного количества бланков не было. Старые бланки полисов перестали изготавливать с 1 августа», — отметил Юргенс.

После завершения переходного периода страховщики должны будут провести инвентаризацию старых бланков и уничтожить их, а отчет об этом представить в РСА, продолжил президент страховых союзов.

«Таким образом, 30 сентября будут заключены последние договоры на старых бланках зеленого цвета, но, само собой, они будут действовать в течение года с момента заключения. Но если человек захочет внести изменения в такой договор, то компания сделает это уже на новом бланке», — пояснил Юргенс.

По его словам, страховые компании уже получили более 14,5 млн новых бланков страховых полисов. За время переходного периода, который начался 1 июля 2016 года, компании использовали около 3,5 млн новых бланков — для заключения договоров или внесения изменений в действующие полисы ОСАГО.

Президент страховых союзов добавил, что в квартал заключается около 10 млн договоров ОСАГО. «Но в четвертом квартале эта цифра может быть больше, потому что в полную силу работает единый агент РСА в проблемных регионах, плюс сами компании в целом наращивают собственные продажи по рекомендации союза. РСА предусмотрел этот фактор при изготовлении новых бланков», — продолжил Юргенс.

Он напомнил, что замена бланков — одна из составляющих работы РСА по борьбе с мошенничеством на этом рынке и распространением поддельных полисов ОСАГО. «Мы проводим целый комплекс мероприятий. Например, мы добились блокировки сайтов и страниц в Интернете, которые поддерживаются российскими провайдерами, с объявлениями о продаже подделок. Сейчас ведется работа с провайдерами за рубежом», — сказал президент страховых союзов.

По экспертным оценкам, роста числа поддельных бланков, находящихся на руках автовладельцев, сейчас не происходит, сказал Юргенс. «Кроме того, мы можем точно говорить, что на этом черном рынке нет поддельных бланков нового образца», — подчеркнул он.

Глава союзов напомнил, что с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны продавать электронные полисы ОСАГО. «Это тоже часть борьбы с мошенничеством, ведь нововведение сократит хождение бумажных бланков», — заключил Юргенс.

Форма бланка страхового полиса ОСАГО утверждена положением Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Фон бланка стал сложным — на нем изображены графические фигуры и введена цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневым цветами. Для двухслойных бланков отрывная часть выполнена в фиолетовом цвете. Изменен шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков — на просвет по центру видны изображения автомобиля, вертикально по бокам — логотипа РСА. В полис встроена металлизированная нить иного размера, и располагается она в другой части бланка, на ней будет видно надпись «ОСАГО», а на просвет — «полис». При изготовлении новых бланков используются те же принципы защитных механизмов, что и при печати денежных купюр.