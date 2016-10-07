Акционеры Бинбанка и МДМ Банка на внеочередном общем собрании 7 октября утвердили схему юридического объединения двух банков. Как сообщили в Бинбанке, решено, что он будет присоединен к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжит работать под брендом Бинбанка (МДМ Банк будет переименован в «Бинбанк»).

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба ранее согласовала обе возможные схемы объединения банков: как вышеописанную (сообщалось, что в ее рамках к МДМ Банку по плану также присоединяются «Бинбанк Столица» (бывший Европлан Банк) и «Бинбанк Мурманск»), так и вариант, наоборот, присоединения этих двух банков и МДМ Банка к Бинбанку.

В сегодняшнем релизе поясняется, что выбор схемы, предполагающей присоединение Бинбанка к МДМ Банку, обусловлен тем, что она позволит максимально быстро завершить процесс объединения. «Пока Бинбанк присоединял другие банки группы, МДМ Банк был подготовлен к тому, чтобы на его балансе (лицензии) завершить создание объединенной кредитной организации», — отмечается в сообщении.

В 2016 году в группе Бинбанка был реализован ряд трудоемких проектов по технологической интеграции и юридическому объединению, напоминают в кредитной организации. К Бинбанку были присоединены три банка: «Кедр», «Бинбанк Смоленск» и «Бинбанк Сургут». В ноябре 2016 года планируется завершить присоединение к Бинбанку еще одной кредитной организации — «Бинбанка Тверь». В I квартале 2016 года была реализована сложнейшая технологическая интеграция Бинбанка и его карточной «дочки» — «Бинбанка Кредитные Карты» (этот банк продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо, но с технологической точки зрения он полностью интегрирован в Бинбанк).

Процесс объединения Бинбанка и МДМ Банка планируется завершить до конца 2016 года. На данный момент Бинбанк и МДМ Банк уже работают в рамках единой системы управления и унифицированной продуктовой линейки. Банки обещают, что процедура реорганизации не повлечет за собой неудобств для клиентов: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) останутся прежними, перезаключать их не потребуется. Выпущенные банковские карты продолжат действовать в прежнем режиме.

На днях также стало известно, что финансовая группа «Сафмар» (бывшая группа «Бин»), управляющая активами семьи Гуцериевых — Микаила Шишханова, начала процесс объединения своих небанковских финансовых активов (в пенсионном бизнесе, лизинге и страховании) на базе лизинговой компании «Европлан». Банковская группа Бинбанка в периметр сделки не войдет.

