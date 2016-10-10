Величина взносов банков в фонд страхования вкладов (ФСВ) в 2017 году может составить порядка 120 млрд рублей, подсчитали для портала Банки.ру в рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА»). Данная сумма — это лишь четверть от объема долга Агентства по страхованию (АСВ) по кредитам ЦБ.
По состоянию на 7 октября госкорпорация задолжала Центробанку 444 млрд рублей, следует из сообщения регулятора. Неиспользованный агентством остаток кредита Банка России составил 156 млрд рублей в рамках ранее одобренного лимита 600 млрд рублей. В минувшую пятницу было принято решение увеличить лимит до 820 млрд рублей, при этом в АСВ рассчитывают расплатиться с ЦБ в 2020 году.
Совокупный размер страховой ответственности АСВ по банкам, лишившимся лицензий, возрос до 1,25 трлн рублей, говорится в материалах агентства. При этом только за I квартал 2016-го объем страховой ответственности АСВ перед вкладчиками рухнувших банков составил 135,1 млрд рублей по 24 страховым случаям. К 9 сентября, по данным ЦБ, страховых случаев стало уже 68. За последний месяц лицензий лишились также Финпромбанк (входил в топ-100 по активам), связанный с ним АйМаниБанк и еще несколько небольших кредитных организаций.
В минувшую пятницу совет директоров АСВ решил увеличить до 400% повышенную дополнительную ставку взносов с I квартала 2017-го, а поднять ее до максимума в 500% от базовой планируется со II квартала следующего года. С 1 июля (с III квартала) этого года поднялась и базовая ставка — до 0,12% (с 0,1%), дополнительная ставка осталась неизменной и составляет 50% от базовой. Дифференцированные ставки АСВ применят к банкам, которые завышают доходности по вкладам населения (то есть если они превышают рекомендованный уровень доходности на 2—3 процентных пункта) или имеют признаки финансовой неустойчивости.
В 2017 году уровень отчислений в систему страхования вкладов должен увеличиться. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов, выступая на банковском форуме в Сочи.
Аналитик рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Екатерина Кириллова указывает: свыше 80% кредитных организаций платит взносы в ФСВ по базовой ставке, это в основном крупные банки, которые привлекают наибольший объем сбережений россиян. Так, представитель Сбербанка заявил порталу Банки.ру, что повышение базовой ставки окажет небольшое давление на расходы кредитной организации, а увеличение дополнительной из-за относительно невысоких процентов и вовсе не скажется на банке.
Количество банков, которые привлекают вклады по ставкам выше рыночных, значительно снизилось. Об этом заявил зампред ЦБ Михаил Сухов на Международном банковском форуме в Сочи.
Решение АСВ увеличить повышенную допставку направлено на справедливую конкуренцию и поддерживает разумную процентную политику участников банковской системы, рассуждает замначальника управления финансами клиентов ВТБ 24 Мария Саенко. «Сейчас крупные банки не могут конкурировать по ставкам с высокорисковыми игроками, предлагающими высокую ставку по вкладам. При этом в случае отзыва лицензии у таких игроков расплачиваться приходится АСВ», — говорит Саенко. По ее словам, в банке против того, чтобы клиенты ВТБ 24 «де-факто оплачивали рискованное поведение как клиентов мелких кредитных организаций, так и их собственников».
«Поэтому значительно большее влияние на прирост поступлений в АСВ окажет рост с третьего квартала 2016 года базовой ставки с 0,1% до 0,12%. Данное повышение обеспечит ежеквартальный прирост поступлений на сумму около 4,5—4,9 миллиарда рублей», — прогнозирует Екатерина Кириллова. По ее оценкам, еще около 5,4 млрд рублей в среднем за 2017 год фонд страхования вкладов получит от увеличения повышенной дополнительной ставки взносов, это примерно 0,9—1,5 млрд рублей ежеквартально. «Таким образом, с учетом роста базовой ставки и повышенной дополнительной ставки, в целом за 2017 год поступления составят около 120 миллиардов рублей, при этом среднеквартальные поступления могут вырасти примерно на 20—25% по сравнению с первым полугодием 2016 года», — сказала Кириллова.
В АСВ оценивают объем дополнительных поступлений от уплаты повышенной ставки несколько оптимистичнее. В госкорпорации считают, что увеличение ставки до 400% и 500% может привести к росту ежегодных взносов в фонд на сумму до 7—8 млрд рублей, заявили порталу Банки.ру в агентстве в пятницу.
Михаил ТЕГИН, Banki.ru