Величина взносов банков в фонд страхования вкладов (ФСВ) в 2017 году может составить порядка 120 млрд рублей, подсчитали для портала Банки.ру в рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА»). Данная сумма — это лишь четверть от объема долга Агентства по страхованию (АСВ) по кредитам ЦБ.



По состоянию на 7 октября госкорпорация задолжала Центробанку 444 млрд рублей, следует из сообщения регулятора. Неиспользованный агентством остаток кредита Банка России составил 156 млрд рублей в рамках ранее одобренного лимита 600 млрд рублей. В минувшую пятницу было принято решение увеличить лимит до 820 млрд рублей, при этом в АСВ рассчитывают расплатиться с ЦБ в 2020 году.

Совокупный размер страховой ответственности АСВ по банкам, лишившимся лицензий, возрос до 1,25 трлн рублей, говорится в материалах агентства. При этом только за I квартал 2016-го объем страховой ответственности АСВ перед вкладчиками рухнувших банков составил 135,1 млрд рублей по 24 страховым случаям. К 9 сентября, по данным ЦБ, страховых случаев стало уже 68. За последний месяц лицензий лишились также Финпромбанк (входил в топ-100 по активам), связанный с ним АйМаниБанк и еще несколько небольших кредитных организаций.

В минувшую пятницу совет директоров АСВ решил увеличить до 400% повышенную дополнительную ставку взносов с I квартала 2017-го, а поднять ее до максимума в 500% от базовой планируется со II квартала следующего года. С 1 июля (с III квартала) этого года поднялась и базовая ставка — до 0,12% (с 0,1%), дополнительная ставка осталась неизменной и составляет 50% от базовой. Дифференцированные ставки АСВ применят к банкам, которые завышают доходности по вкладам населения (то есть если они превышают рекомендованный уровень доходности на 2—3 процентных пункта) или имеют признаки финансовой неустойчивости.

​Сухов: в 2017 году платежи в фонд страхования вкладов должны повыситься В 2017 году уровень отчислений в систему страхования вкладов должен увеличиться. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов, выступая на банковском форуме в Сочи.



Аналитик рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Екатерина Кириллова указывает: свыше 80% кредитных организаций платит взносы в ФСВ по базовой ставке, это в основном крупные банки, которые привлекают наибольший объем сбережений россиян. Так, представитель Сбербанка заявил порталу Банки.ру, что повышение базовой ставки окажет небольшое давление на расходы кредитной организации, а увеличение дополнительной из-за относительно невысоких процентов и вовсе не скажется на банке.

​Сухов: «Нам удалось добиться снижения демпинга на рынке банковских вкладов» Количество банков, которые привлекают вклады по ставкам выше рыночных, значительно снизилось. Об этом заявил зампред ЦБ Михаил Сухов на Международном банковском форуме в Сочи.



Решение АСВ увеличить повышенную допставку направлено на справедливую конкуренцию и поддерживает разумную процентную политику участников банковской системы, рассуждает замначальника управления финансами клиентов ВТБ 24 Мария Саенко. «Сейчас крупные банки не могут конкурировать по ставкам с высокорисковыми игроками, предлагающими высокую ставку по вкладам. При этом в случае отзыва лицензии у таких игроков расплачиваться приходится АСВ», — говорит Саенко. По ее словам, в банке против того, чтобы клиенты ВТБ 24 «де-факто оплачивали рискованное поведение как клиентов мелких кредитных организаций, так и их собственников».



«Поэтому значительно большее влияние на прирост поступлений в АСВ окажет рост с третьего квартала 2016 года базовой ставки с 0,1% до 0,12%. Данное повышение обеспечит ежеквартальный прирост поступлений на сумму около 4,5—4,9 миллиарда рублей», — прогнозирует Екатерина Кириллова. По ее оценкам, еще около 5,4 млрд рублей в среднем за 2017 год фонд страхования вкладов получит от увеличения повышенной дополнительной ставки взносов, это примерно 0,9—1,5 млрд рублей ежеквартально. «Таким образом, с учетом роста базовой ставки и повышенной дополнительной ставки, в целом за 2017 год поступления составят около 120 миллиардов рублей, при этом среднеквартальные поступления могут вырасти примерно на 20—25% по сравнению с первым полугодием 2016 года», — сказала Кириллова.

В АСВ оценивают объем дополнительных поступлений от уплаты повышенной ставки несколько оптимистичнее. В госкорпорации считают, что увеличение ставки до 400% и 500% может привести к росту ежегодных взносов в фонд на сумму до 7—8 млрд рублей, заявили порталу Банки.ру в агентстве в пятницу.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru