В реестр вкладчиков РосинтерБанка не попали те, кто открыл или пополнил депозиты после 18 июля

РосинтерБанк перед отзывом лицензии уничтожил автоматизированную банковскую систему (АБС), и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) пришлось использовать реестр двухмесячной давности, пишут «Ведомости». В итоге в реестр вкладчиков не попали клиенты с требованиями на 5 млрд рублей, которые открыли или пополнили депозиты после 18 июля.

Клиенты РосинтерБанка сообщают о неучтенных суммах по вкладам Клиенты РосинтерБанка заявляют о расхождениях между фактическими суммами вкладов и предлагаемым им страховым возмещением. Как сообщил порталу Банки.ру один из вкладчиков, недостача по сумме его вклада составила 1 млн рублей.



Этот реестр включает обязательства перед 84 400 вкладчиками на 52,1 млрд рублей, рассказывает представитель АСВ, но реальный размер привлеченных банком средств может превысить 57 млрд рублей. Изначально АСВ заявило, что выплаты могут составить 49,2 млрд рублей.

Бывшая предправления РосинтерБанка Марина Краснова в письме гендиректору АСВ Юрию Исаеву утверждает, что 19 сентября передала «компакт-диски, содержащие реестры обязательств РосинтерБанка перед вкладчиками, сформированные... по состоянию на 13 и 14 сентября». В этом реестре были требования 87 283 физлиц и индивидуальных предпринимателей на 57,3 млрд рублей, пишет она. Банк полагает, что страховому возмещению подлежит 53,8 млрд рублей, и просит АСВ пересмотреть принятое решение и использовать более позднюю версию реестра, говорится в письме. В реестр, который использует госкорпорация, не вошло около 1 млрд рублей процентов, начисленных за два месяца, пишет Краснова, не попали туда и поступления на счета, сделанные в этот период.

Таким вкладчикам АСВ предлагает при обращении в банк-агент за выплатой страховки («ФК Открытие», ВТБ 24 и Россельхозбанк) иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих реальный размер обязательств банка: АСВ будет разбираться.

Агентство с предложением Красновой не согласно и использовать более поздний реестр не намерено. «Поскольку АБС, из которой мог быть сформирован реестр вкладчиков, уничтожена, первичной документации нет и, соответственно, нет оснований доверять этому документу, так как в нем могли появиться «нарисованные» или раздробленные вклады», — говорит представитель АСВ.

200 заявлений вкладчиков, несогласных с размером возмещения, зарегистрировано за первый день выплат 3 октября, говорит представитель АСВ. Всего, по его словам, за возмещением по состоянию на 4 октября обратилось 11 тыс. человек.