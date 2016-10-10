Не все клиенты ВПБ нашли полную информацию о своих вкладах в реестре

Вкладчики Военно-Промышленного Банка заявляют о несогласии с предлагаемыми им суммами страхового возмещения. Как сообщил Банки.ру один из вкладчиков, обратившийся сегодня за возмещением, сумма его вклада не была обнаружена в реестре. «Мне показали к выплате только проценты, а у меня было почти миллион четыреста тысяч. Такое ощущение, что по вкладу только и остались, что одни проценты», — рассказал он. Собеседник Банки.ру уточнил, что вклад был открыт в 2015 году в Москве.



Аналогичные отзывы опубликованы на форуме портала Банки.ру. «Из двух вкладов пропал один на 490 тысяч рублей. Второй на 155 тысяч рублей выплатили полностью, хотя первый открывался раньше», — пишет другой вкладчик. Как можно понять из сообщения, первый вклад он оформил 5 мая 2016 года, а второй — 20 июня.

«РСХБ Подольск — программа не работает, большая очередь, обслужили до 14 часов пару человек. Выдают вклады до 100 тысяч, у кого больше — записывают на выдачу в кассе на 14 октября. У супруга два вклада, маленький учтен, а большого нет», — сообщает бывшая клиентка ВПБ. «Пришел, в реестре нет, написал заявление. Вклад от 30 августа», — рассказывает еще один вкладчик.

​АСВ: более 5 тыс. вкладчиков ВПБ могут недосчитаться своих вкладов Временная администрация выявила в Военно-Промышленном Банке несанкционированнное списание средств клиентов на сумму 6,4 млрд рублей; кроме того, руководство банка не передало актуальные данные автоматизированной банковской системы. В связи с этим столкнуться с проблемами при получении страхового возмещения могут около 5,4 тыс. вкладчиков банка, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.



Выплаты страхового возмещения по вкладам, открытым в Военно-Промышленном Банке, начались в понедельник, 10 октября. Обмениваться информацией о выплатах вкладчики начали с 9 утра. Сейчас на форуме около десяти отзывов о частичной либо полной пропаже вкладов.

По информации Агентства по страхованию вкладов, столкнуться с проблемами могут 5,4 тыс. вкладчиков.



В банках-агентах напомнили о том, что вкладчики могут оформить заявление о несогласии с суммой страховки непосредственно в офисе.



«ВТБ 24 осуществляет выплаты вкладчикам в соответствии с реестром, который был направлен АСВ. Если клиент не согласен с суммой в реестре, он может оформить соответствующее заявление в офисе банка», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ 24.

В пресс-службе РНКБ сообщили, что при выплатах не столкнулись с какими-либо сложностями.

«В настоящее время трудностей с выплатами РНКБ не испытывает. В случае возможного возникновения разногласий, связанных с размером возмещения по вкладам, банк руководствуется рекомендациями Агентства по страхованию вкладов, изложенными на официальном сайте АСВ», — сказали в РНКБ.

Военно-Промышленный Банк был лишен лицензии 26 сентября, до этого в течение десяти дней в банке действовала временная администрация. В заявлении Центробанка говорилось, что представители временной администрации столкнулись с затруднениями в связи с действиями руководства банка, не обеспечившего передачу правоустанавливающих документов на активы кредитной организации.

Аналогичная ситуация с недостающими выплатами по вкладам произошла при выплате возмещения вкладчикам РосинтерБанка. Представители АСВ объяснили это тем, что руководство РосинтерБанка уничтожило автоматизированную банковскую систему (АБС) и часть информации по вкладам пропала.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru