Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах с «негативного» на «стабильный» и подтвердило их на уровне «BBB-». Об этом говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

«Россия вела последовательную и надежную политику реагирования на резкое падение цен на нефть. Гибкий валютный курс, таргетирование инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили экономике скорректироваться и постепенно восстановиться», — отмечается в релизе.



Минфин России доволен решением Fitch улучшить прогноз по рейтингу страны. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, меньше чем за месяц уже второе агентство из «большой тройки» повысило прогноз российского рейтинга.

В апреле Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «ВВВ-» с «негативным» прогнозом. Аналитики агентства указывали на ослабление внешних рисков в последние 12 месяцев. В частности, в Fitch говорили о снижении угрозы резкого уменьшения золотовалютных резервов.

Среди негативных факторов для российской экономики были названы изменение внешнеторгового баланса, учитывая снижение импорта на 35% в 2015 году, обесценивание реального обменного курса рубля, а также низкие цены на нефть.

Ранее в Банке России и Минэкономразвития заявляли, что видят основания для повышения агентством Fitch рейтинга РФ.

Агентства Moody's и S&P сейчас классифицируют рейтинг России как «спекулятивный». Однако агентство S&P в сентябре повысило прогноз по российским рейтингам с «негативного» до «стабильного». По мнению аналитиков S&P, влияние внешних рисков на экономику страны снизилось, и Россия продолжает приспосабливаться к внешним шокам — низким ценам на нефть и санкциям США и ЕС.