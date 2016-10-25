Банк России с 25 октября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Финансовый Капитал» (регистрационный номер 3288). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.



Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«ООО «КБ «Финансовый капитал» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с доформированием по требованию надзорного органа резервов на возможные потери по ссудной задолженности в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», — отметили в ЦБ.



Банк «Финансовый Капитал» — участник системы страхования вкладов.



Ранее сообщалось, что санкт-петербургский банк «Финансовый Капитал» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Кроме того, в сентябре банк на протяжении 28 дней нарушал норматив текущей ликвидности (Н3). Новый месяц «Финансовый Капитал» встретил без нарушений, однако норматив Н3 по-прежнему показал не слишком комфортное значение — 51,22% (при минимально допустимых 50%).