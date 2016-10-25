Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду октября составила 8,79%. Соответствующую информацию опубликовал во вторник Банк России.



Рост по сравнению с предыдущим десятидневным периодом составил 0,13 процентного пункта. Напомним, максимальная ставка за первую декаду октября равнялась 8,66%.

На пиковой отметке в 15,64% максимальная ставка находилась в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016-го Центробанк прервал длившуюся с 3 августа 2015 года паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 п. п. (до 10,5%), а с 19 сентября ставка снижена до 10%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят: Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равна 300% базовой.

В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на октябрь базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 6,993%, вкладов на срок до 90 дней — 9,439%, от 91 до 180 дней — 9,262%, от 181 дня до года — 10,008%, на срок свыше года — 10,191%.