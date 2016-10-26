С января по октябрь 2016 года посетители Банки.ру в рамках проекта «Специальные предложения» открыли более 44,8 тыс. вкладов в российских банках на общую сумму 30,2 млрд рублей. Это больше на 6% и 50% соответственно, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился и средний размер вклада, открываемого с помощью Банки.ру: по данным на 1 октября 2016 года, это более 672 тыс. рублей.

По мнению коммерческого директора Банки.ру Дмитрия Корчагина, положительная динамика связана с качественным изменением банков-участников, предлагающих специальные условия по открытию вкладов посетителям Банки.ру. «Несмотря на то что количество банков в России сокращается, спрос населения на депозитные продукты остается высоким, и мы рады помогать удовлетворять его совместно с нашими партнерами, некоторые из которых являются системообразующими», — говорит он.

«Портал Банки.ру — это стратегический партнер по привлечению клиентов на ключевые розничные продукты для банка «Открытие», — отмечает начальник управления интернет-продаж и развития интернет-сайтов банка «Открытие» Руслан Сюбаев. — Сотрудничество длится уже не один год. Количество и качество получаемых заявок говорит о том, что ресурс стал действительно банковским маркетплейсом № 1 в Рунете, которым сейчас стремятся стать многие. При этом, несмотря на свою лидирующую позицию, Банки.ру достаточно гибок в вопросах финансовых взаимоотношений, что всегда позволяет оставаться нам в ситуации win-win. Планируем и в дальнейшем наращивать наше сотрудничество, запуская продвижение новых продуктов и интересных специальных проектов».

В рамках проекта «Специальные предложения» Банки.ру совместно с банками и компаниями формируют эксклюзивные условия по вкладам, кредитам и другим продуктам, доступные только посетителям нашего портала. Чтобы открыть вклад, получить кредит или оформить иной продукт на специальных условиях, необходимо получить промокод от Банки.ру и предъявить его в отделении банка или офисе компании.