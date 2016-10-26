Основной сценарий, который рассматривается в отношении проблемного банка «Пересвет», — санация с использованием элементов механизма bail-in (конвертация требований корпоративных кредиторов к банку в его акции). Решение пока не принято, но если ЦБ, АСВ, владельцы банка и его крупнейшие кредиторы договорятся, то уже есть и кандидатура санатора — Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР), опорный банк «Роснефти», пишет «Коммерсант».

Информацию о кандидатуре санатора изданию подтвердили три источника, близкие к кредиторам. По их словам, именно уступки со стороны кредиторов и будут определять шансы на спасение банка. «ЦБ проводил совещания с крупнейшими кредиторами банка, где заявил, что закрывать своими средствами «дыру» в банке не намерен», — рассказал один из собеседников газеты. По его словам, регулятор готов предоставить 10–20 млрд рублей, в то время как «дыра» исчисляется десятками миллиардов рублей. Остальное должны закрыть кредиторы и собственники.

Это подтвердили еще два кредитора. «ЦБ заявил кредиторам, среди которых крупные клиенты, держатели большого объема облигаций, и акционерам, что если они не скооперируются и не договорятся о конвертации своих обязательств в капитал, то никакой помощи не будет и последует отзыв лицензии», — подтвердил изданию другой источник.

Сама «Роснефть» и ВБРР, по данным газеты, в банке средства не размещали. Однако, по данным «Ведомостей», в банке держали средства компания «Русгидро» (8 млрд рублей) и «Интер РАО ЕЭС» (15 млрд рублей), в совет директоров которых входит глава «Роснефти» Игорь Сечин. По сведениям «Коммерсанта», совокупно на них может приходиться наибольший объем требований к банку среди его корпоративных клиентов (всего, по данным на 1 октября, компании держали в банке 77 млрд рублей). Еще около 19 млрд рублей на счетах банка держала Торгово-промышленная палата (акционер банка с долей 24,4%), МСП Банк (чуть более 6 млрд рублей), аэропорт Пулково (чуть более 3 млрд рублей).

СМИ: среди держателей облигаций «Пересвета» оказались шесть крупных банков Среди держателей облигаций аффилированного с Русской православной церковью банка «Пересвет» оказался ряд крупных российских банков — Россельхозбанк, Бинбанк, Совкомбанк, Связь-Банк, Татфондбанк и банк «Зенит», пишет «Коммерсант».

Потенциально все они, если механизм частичного bail-in будет реализован, могут стать акционерами банка. Коснется ли bail-in владельцев облигаций, у которых требований к банку почти на 30 млрд рублей, — неизвестно. Среди них банки РСХБ, «ФК Открытие», Татфондбанк, Связь-Банк, Совкомбанк, Бинбанк. По информации издания, часть держателей облигаций также участвуют в обсуждениях с регулятором.

Еще один важный вопрос — о сумме обязательств кредиторов, которые необходимо конвертировать в капитал, тоже пока не решен, рассказывают участники обсуждения. «Точный размер «дыры» окончательно неизвестен, в понедельник говорили о нескольких десятках миллиардов рублей, но суммы меняются», — говорит один из собеседников издания.

В «Роснефти» вчера не предоставили комментарий. В пресс-службе ВБРР отказались от комментариев.