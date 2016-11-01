Cервис бесконтактных платежей Apple Pay, который вышел на российский рынок 4 октября этого года и которым в течение первого месяца могли воспользоваться только клиенты Сбербанка, являющиеся держателями MasterCard (в соответствии с условиями эксклюзивного соглашения банка с разработчиком — корпорацией Apple), с 1 ноября стал доступен клиентам ряда других крупных банков и компаний.

В частности, о запуске Apple Pay во вторник объявили ВТБ 24, Альфа-Банк, банк «Открытие», группа Бинбанка, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, банк «Санкт-Петербург», МТС Банк и одноименный мобильный оператор, а также «Яндекс.Деньги». Кроме того, о доступности Apple Pay для пользователей сообщил финансовый маркетплейс Ubank.

По данным ТАСС, в ноябре также ожидается подключение к системе банка «Русский Стандарт».

Из сообщений банков следует, что сервис также пока доступен для держателей карт MasterCard (ранее сообщалось, что запуск Apple Pay на картах Visa состоится в декабре).

В банках напоминают, что для оплаты покупок с помощью Apple Pay в приложениях и на веб-сайтах, где принимаются такие платежи, достаточно прикоснуться пальцем к дактилоскопическому датчику Touch ID — таким образом, клиентам не требуется заполнять длинные платежные поручения или всякий раз указывать адрес доставки или платежные реквизиты.

Уточняется, что при привязке дебетовой или кредитной карты к учетной записи Apple Pay номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройству присваивается индивидуальный номер, который в зашифрованном виде помещается в его модуль Secure Element. При проведении каждой трансакции генерируется уникальный динамический код.

Технологию бесконтактной оплаты в точках продаж с использованием Apple Pay поддерживают модели iPhone SE, iPhone 6 и более поздние модели, а также Apple Watch.

В России ​начал официально работать Apple Pay В России с 4 октября начал работать сервис Apple Pay.

Оплатить товары и услуги с использованием Apple Pay в приложениях и браузере Safari можно с помощью iPhone 6 и последующих моделей iPhone, а также iPhone SE, планшетов iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более поздних моделей планшетов Apple. Системой Apple Pay можно также воспользоваться в браузере Safari на любом компьютере Mac 2012 года выпуска и более поздних моделях, обновленных до macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone SE, iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch. Также с помощью Apple Watch можно использовать Apple Pay вместе с iPhone 5, iPhone 5c и iPhone 5s.

В ВТБ 24 указывают, что все клиенты банка с активированными банковскими картами смогут воспользоваться новым сервисом бесплатно: никаких дополнительных сборов или комиссий не взимается, а бонусные баллы, включая возврат наличными (кешбэк) и начисление миль, рассчитываются так же, как и при использовании пластиковых карт.

Клиенты Альфа-Банка могут добавить свои дебетовые и кредитные карты MasterСard в приложении Wallet или в мобильном банке «Альфа-Мобайл». К Apple Pay можно подключить любые карты Альфа-Банка MasterСard, включая те, которые не поддерживают бесконтактную оплату. «Пользователи приложения получили сегодня новую возможность управления услугой — теперь, потеряв кошелек с картами, можно будет заблокировать только пластик, а мобильное устройство с Apple Pay продолжить использовать для оплаты покупок», — отмечают в банке.

В банке «Открытие» уточнили, что возможность использовать Apple Pay получили в том числе клиенты «Точки» и «Рокетбанка». При этом некоторые карты банка могут не поддерживать сервис Apple Pay — более подробную информацию можно получить на сайте банка.

В Бинбанке сообщили о доступности сервиса Apple Pay для держателей карт MasterCard, выпущенных МДМ Банком (объединяется с Бинбанком). Для настройки сервиса клиенту достаточно добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту МДМ Банка через мобильный банк «МДМ Mobile» или в приложении Wallet на своем устройстве. При этом клиент продолжит получать все преимущества и бонусы от пользования картой, в том числе в рамках программы «Бин Бонус», подчеркивается в релизе.

В Тинькофф Банке подчеркнули, что в настоящий момент более 30% его клиентов используют мобильный банк как основной канал обслуживания и, по информации банка, они с нетерпением ждали появления Apple Pay. Для настройки Apple Pay можно добавлять кредитные или дебетовые карты MasterСard Тинькофф Банка в электронный кошелек Wallet, также оплату можно настроить через мобильный банк «Тинькофф».

В МТС Банке рассказали, что сервис Apple Pay совместим со следующими картами, выпускаемыми кредитной организацией: «МТС Деньги Вклад» MasterCard, MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, «Топливная» и «Студенческая». Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать действующую банковскую карту в Apple Pay или оформить новую в салонах МТС и отделениях МТС Банка (в салонах МТС доступна карта «МТС Деньги Вклад», в отделениях банка — все вышеперечисленные карты).

Кроме того, вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич сообщил, что «с запуском Apple Pay абоненты МТС получили возможность совершать покупки в одно касание с устройств Apple».

На сайте «Яндекс.Денег» поясняется, что для подключения в его приложении Apple Pay нужно нажать на соответствующий блок вверху экрана, а затем — «Начать». «Мы выпустим вам виртуальную карточку. Это бесплатно», — обещают в «Яндекс.Деньгах». Затем нужно нажать на «Добавить в Apple Wallet». Все поля заполнятся сами. Затем нужно принять пользовательское соглашение и дождаться подтверждения в Apple Wallet.



В Ubank (это финансовый маркетплейс, который позволяет клиенту осуществлять любые платежи, переводы между своими картами и картами других лиц и хранить историю всех операций из единого мобильного приложения, объединив пластиковые карточки разных банков) рассказали, что сервис Apple Pay начал работу на всех устройствах с мобильным сервисом Ubank в приложении Wallet. У пользователей Ubank сервис Apple Pay активируется автоматически, не требует обновления прошивки или перезагрузки телефона.



Подробнее об Apple Pay можно узнать на сайте www.apple.com/ru/apple-pay/ .