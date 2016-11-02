В отношении бывшего председателя правления Интеркоммерц Банка Александра Бугаевского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Находящийся в розыске экс-финансист обвиняется в выводе из банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СКР.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело в отношении Бугаевского, а также его неустановленных сообщников после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В ходе проведенной СКР проверки выяснилось, что непосредственное отношение к краху Интеркоммерц Банка имел Бугаевский, сообщает «Коммерсант» . Председателем правления банка он стал в 2008 году, перейдя на эту должность из Альфа-Банка, где занимал пост управляющего директора по долговым программам.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его сообщникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте. Впоследствии ЦБ отозвал у Интеркоммерц Банка лицензию «в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России». В апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом).



ЦБ: в Интеркоммерц Банке был произведен масштабный вывод активов В ходе анализа финансового положения Интеркоммерц Банка были выявлены факты масштабного вывода активов, осуществленных в том числе в период наличия проблем с платежеспособностью. Об этом сообщает пресс-центр Центробанка

В ходе расследования в отношении Бугаевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в розыск. Местонахождение Бугаевского до настоящего времени не установлено.

«В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов обвиняемого на арест его имущества.