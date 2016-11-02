В случае санации банков с депозитов и счетов будут списываться не только средства акционеров, но и членов совета директоров и топ-менеджеров

В случае финансового оздоровления банков с депозитов и счетов будут списываться не только средства акционеров, как предполагалось в июльской версии нового механизма санации, но и членов совета директоров и топ-менеджеров (физических лиц). Данная инициатива уже согласована заинтересованными сторонами и принята на уровне правительства, пишет «Коммерсант».

«Речь идет, по сути, о bail-in (принудительная конвертация требований кредиторов в акции менеджеров, которые своими действиями нанесли банку ущерб и довели его до плачевного состояния)», — уточнил изданию источник, близкий к Минфину. При этом предполагается, что если члены правления, совета директоров, акционеры вывели средства из банка в течение шести месяцев до момента санации, такие операции будут оспариваться в суде.

При этом если идея списания всех обязательств санируемого банка перед собственниками оглашалась ЦБ ранее — в контексте применения механизма bail-in и в контексте внедрения нового механизма санации, то о топ-менеджерах и членах совета директоров речи до сих пор не шло.

​Минфин нашел способ сократить затраты государства на санации банков Министерство финансов РФ разместило на портале проектов правовых актов законопроект о создании Фонда консолидации банковского сектора и управляющей компании, через которые Центробанк сможет самостоятельно инвестировать в капитал санируемого банка в размерах, необходимых для обеспечения его надлежащей капитализации и ликвидности, с последующей реализацией акций санируемых банков.



В то же время данная мера актуальна и может быть эффективна именно в случае с сотрудниками банка, а не с акционерами, указывают участники рынка. Представители банков-санаторов и бывшие сотрудники санируемых банков рассказали газете, что ситуация с bail-in касается менеджеров в значительно большей степени, чем собственников. На момент принятия регулятором решения о санации банка собственники, как правило, редко держат в своих банках средства, отмечает издание.

Менеджеры и члены совета директоров обычно менее предусмотрительны, кроме того, члены правления, являясь сотрудниками банка, как правило, имеют в нем зарплатные счета, на которые также будет распространяться новая норма закона. Таким образом, топ-менеджеры рискуют лишиться как минимум полугодового заработка.

По мнению экспертов, новая норма справедливая, но сложно реализуемая: на практике топ-менеджмент банка крайне редко не знает о реальном положении дел в банке задолго до его санации.