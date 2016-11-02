Наблюдательный совет ВТБ одобрил назначение бывшего заместителя председателя ЦБ Михаила Сухова в качестве зампреда правления банка ВТБ, говорится в материалах кредитной организации.

«Одобрить кандидатуру Сухова Михаила Игоревича для избрания заместителем президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО). Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Сухова Михаила Игоревича для избрания его заместителем президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО). Избрать Сухова Михаила Игоревича заместителем президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно», — отмечается в документе.

Куратор банковского надзора Михаил Сухов с 17 октября покинул свой пост в Центробанке. На его место пришел первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Ранее сообщалось, что глава ВТБ Андрей Костин пригласил Сухова на работу в ВТБ в качестве заместителя президента — председателя правления, отвечающего за совершенствование банковской практики в связи с постепенным переходом на «Базель III».

«Таких профессионалов в области регулирования, как Сухов, на рынке нет, — пояснил Костин. — Мы хотим использовать его, чтобы правильно структурировать свои сделки. У него взгляд со стороны «надзорщика», в будущем будет помогать нам», — отмечал глава ВТБ.

Костин: «Сухов поможет нам как опытный «надзорщик»

Уходящий из ЦБ зампред Михаил Сухов будет заниматься экспертизой деятельности ВТБ как эксперт в области надзора и регулирования. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 13 853,68 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 589,24 млрд, кредитный портфель — 9 552,28 млрд, обязательства перед населением — 3 918,90 млрд.