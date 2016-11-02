Наблюдательный совет ВТБ одобрил назначение бывшего заместителя председателя ЦБ Михаила Сухова в качестве зампреда правления банка ВТБ, говорится в материалах кредитной организации.



«Одобрить кандидатуру Сухова Михаила Игоревича для избрания заместителем президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО). Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Сухова Михаила Игоревича для избрания его заместителем президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО). Избрать Сухова Михаила Игоревича заместителем президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно», — отмечается в документе.

Куратор банковского надзора Михаил Сухов с 17 октября покинул свой пост в Центробанке. На его место пришел первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Ранее сообщалось, что глава ВТБ Андрей Костин пригласил Сухова на работу в ВТБ в качестве заместителя президента — председателя правления, отвечающего за совершенствование банковской практики в связи с постепенным переходом на «Базель III».

«Таких профессионалов в области регулирования, как Сухов, на рынке нет, — пояснил Костин. — Мы хотим использовать его, чтобы правильно структурировать свои сделки. У него взгляд со стороны «надзорщика», в будущем будет помогать нам», — отмечал глава ВТБ.

Костин: «Сухов поможет нам как опытный «надзорщик» Уходящий из ЦБ зампред Михаил Сухов будет заниматься экспертизой деятельности ВТБ как эксперт в области надзора и регулирования. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.