Если Банк России сможет удержать инфляцию на уровне 3—4% хотя бы два года, это совершенно изменит поведение и бизнеса, и населения, заявил в интервью «Известиям» президент — председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов. По его словам, в этом случае произойдет очень серьезный перелом в экономических моделях.

Экономика не имеет никаких шансов на устойчивый рост при инфляции 10% и ставках кредитования 13—15%, заметил банкир. «Ведь основные проекты в обрабатывающей промышленности, научно-технические, инфраструктурные проекты являются долгосрочными и не могут быстро окупиться», — добавил он.

«Поэтому мы и кредитуем малый бизнес. На две трети — это торговля. Только она может окупиться быстро, если не обанкротится при резких колебаниях рынка», — подчеркнул глава банка.

При этом население страны все больше кредитуется. Задорнов напомнил, что если в 2015 году граждане «практически не кредитовались», то в нынешнем году норма сбережения составила 8—10%, то есть на 7% меньше. Ожидается рост кредитования на 2,5% в 2016 году и на 10% — в 2017-м.

Глава ВТБ 24: россияне перестают копить и начинают тратить Российские граждане отходят от сберегательной модели поведения и предпочитают больше тратить, заявил президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов в ходе пресс-брифинга.

При этом он полагает, что ЦБ РФ преувеличивает риски потребительского кредитования. «За последние два года сильно упали импорт и внешний туризм. Поэтому сейчас, увеличивая потребление, люди будут в большей степени ориентироваться на российские товары и услуги, прежде всего продовольствие и внутренний туризм. Да и когда рынок потребкредитования растет на 2,5% в год, всерьез опасаться его перегрева нельзя, это все равно что на воду дуть», — считает банкир.

«Население больше тратит, берет кредиты. Говоря прямо, люди беднеют, у многих категорий населения — это не касается более обеспеченных и среднего класса — просто нет денег. Нечего сберегать. И прирост депозитов в этом году — фактически капитализация тех денег, которые состоятельные люди хранят сейчас в банках », — отметил глава ВТБ 24.

Привлечение новых средств по сравнению с 2015 годом сократилось вполовину — до 2,5 трлн рублей, заметил Задорнов. Однако в корпоративном секторе сложилась обратная ситуация. «Крупным предприятиям не имеет смысла брать кредиты, поскольку экономика не растет», — заметил он. По его словам, в России отсутствуют растущие рынки, кроме сельского хозяйства, пищевой, лесной и химической промышленности. В иных отраслях «смысла расширять бизнес нет».

ВТБ 24 в отличие от правительства ожидает в следующем году цену на нефть марки Brent около 50—55 долларов за баррель «при большем экономическом росте и крепком рубле». Более низкую стоимость барреля, заложенную в проект бюджета на 2017 год, Задорнов связал с желанием Минфина «не увеличивать расходы и сдержать аппетиты лоббистов».

При этом экономический рост глава ВТБ 24 ожидает на уровне 1,5%, а курс доллара — 63—64 рубля. Из этих показателей и будет рассчитываться бизнес-модель банка, подчеркнул Задорнов.