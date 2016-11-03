Банк России с 3 ноября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Камский Горизонт» (регистрационный номер 2554), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам кредитная организация полностью утратила собственные средства. «Камский Горизонт» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации», — отмечается в сообщении ЦБ.

Кредитная организация полностью утратила собственные средства пресс-служба ЦБ

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

КБ «Камский Горизонт» — участник системы страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что Вестинтербанк принял решение не объединяться с банком «Камский Горизонт». «Вестинтербанк сообщает, что по итогам анализа финансовых показателей деятельности ООО «КБ «Камский Горизонт» принято решение отказаться от реорганизации путем присоединения ООО «КБ «Камский Горизонт» к ООО «Вестинтербанк», — говорится в релизе.

Как отмечалось, банки планировали объединение в целях увеличения капитала и активов, концентрации финансовых и управленческих ресурсов, а также расширения филиальной сети, клиентской базы и спектра предоставляемых услуг.

Об объединении банков с целью реализации проекта «Автобанк» порталу Банки.ру рассказывал владелец «Камского Горизонта» Сергей Востриков. Он объяснял, что планируется реализовать проект по интеграции банка с платформой автоаукционов CarMarket.

Между тем Банк России с 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций и у Вестинтербанка.

В начале октября Вестинтербанк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Банк с 12 сентября приостановил прием денежных средств во вклады физических лиц. В кредитной организации объясняли это обновлением линейки вкладов и установкой нового программного обеспечения.

