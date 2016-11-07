Сбербанк намерен построить на своей базе национальную экосистему по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-коммерции, пишет «Коммерсант». Предполагается, что к 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн рублей.

Под экосистемой Сбербанк имеет в виду сеть организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним. Примеры крупнейших таких экосистем — это американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba.

Презентацию проекта планировалось рассмотреть на совещании по электронной торговле у президента РФ Владимира Путина, рассказал изданию один из источников, знакомый с планами банка. Проект должен был представить глава правления Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк располагает широкой клиентской базой, собственной технологической платформой , аналитикой и достаточными средствами для инвестиций в построение такой системы, отмечается в презентации. Система может покрыть ряд наиболее крупных отраслевых групп, считают в банке: потребительские товары, недвижимость, образование, здравоохранение, путешествия и отдых, телекоммуникации, госуслуги, разработку софта и приложений, бизнес-услуги, строительство, производство, финансовые сервисы.

По словам источника, знакомого с разработкой проекта, рассматриваются три сценария строительства экосистемы. Один из них предполагает реализацию исключительно силами Сбербанка, другой — партнерство с крупной российской интернет-компанией, например «Яндексом» или Mail.ru Group, третий подразумевает привлечение в качестве стратегического партнера иностранной, скорее всего китайской, компании.



По прогнозу Сбербанка, к 2025 году на экосистемы придется около 30% глобальной выручки организаций и более 40% их глобальной прибыли. Особое внимание в презентации уделено Alibaba Group, построившей «масштабную экосистему на китайском рынке». Alibaba Group, по мнению Сбербанка, реализует «агрессивную глобальную стратегию, раскатывая китайскую бизнес-модель на весь мир». При этом Китай смог конкурировать и, возможно, уже обогнал США в этой сфере за счет нескольких уникальных условий. Среди них «огромный внутренний рынок с высоким использованием Интернета» (52,2% в 2016 году), быстрый экономический рост и большое количество производителей (доля малого и среднего бизнеса в ВВП свыше 60%), благоприятное регулирование, а также низкая развитость физической инфраструктуры, включая проникновение сетевых ретейлеров и количество банковских точек обслуживания.

Успех такой модели не может не подталкивать к созданию собственной национальной экосистемы в России, считают в Сбербанке, добавляя, что население России будет к этому готово «в среднесрочной перспективе».