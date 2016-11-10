Служба безопасности Московского Кредитного Банка предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью мошеннических действий с участием подставных лиц. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«Летом 2015 года некий гражданин открыл в МКБ счета на сумму около 500 тысяч евро, после чего улетел за границу. В его отсутствие и по его паспорту похожий на него человек снял со счетов около 400 тысяч евро. Вернувшись из поездки, вкладчик заявил о несанкционированном списании, обратился в суд и потребовал у МКБ вернуть ему средства. Суд первой инстанции обязал МКБ выплатить Р. около 1,5 миллиона долларов», — рассказали в банке.

В сотрудничестве с правоохранительными органами банк провел расследование и выяснил, что вкладчик, положивший в банк деньги, входил в организованную преступную группу. Лидер группы, называвший себя «меценат всея Руси», подбирал внешне похожих людей, предоставлял им деньги и направлял в банки для открытия крупных вкладов и последующего снятия средств по поддельным документам. В ряде случаев преступники устраивали в офисы банков своего человека на должность менеджера, который одобрял выдачу денег «двойнику» вкладчика.

От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ.

На профессиональном сленге правоохранительных органов таких мошенников называют «туристами».

«Мы выражаем свою благодарность Главному управлению уголовного розыска МВД России, следственным органам столичной полиции за слаженную работу, открытость и готовность к сотрудничеству. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ», — рассказал и. о. директора департамента безопасности МКБ Александр Пахоленко.

Организатор группировки дал признательные показания в попытке мошеннических действий, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). В данный момент все члены преступной группы взяты под арест.

Эксперты указывают, что ситуации, когда мошенники готовы использовать в своих аферах судебные инстанции, не редкость. «Мошенники, которые не боятся использовать суд в своих аферах, не являются редкостью. Как правило, цена успеха высока, а вступившее в законную силу решение суда делает их процессуально недосягаемыми. Чаще такие случаи встречаются в сфере страхования. Например, лицо страхует деньги или имущество от наступления определенного случая. Ситуация с банками наблюдается реже, но все же имеет место быть. И в решении суда первой инстанции нет ничего удивительного: суду просто не были представлены убедительные доказательства того, что в отношении банка было совершено мошенничество», — говорит руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.

Руководитель московского офиса Law Office of Fedor Kozlov & Associates Александр Федоров отмечает, что подобная схема пользуется популярностью среди мошенников по причине того, что при ее использовании вину преступника достаточно сложно доказать. «Как правило, в ходе судебного разбирательства определяющую роль играют формальные доказательства (документы о выдаче средств и показания сотрудников банка). У судьи могут возникнуть сомнения относительно реальной личности получателя, но, действуя в рамках закона, он не может положить свои подозрения в основу решения», — говорит Федоров.

Между тем, по мнению экспертов, банки могли бы обезопасить себя от мошенников, идентифицируя вкладчиков. «С банками сложнее: единого реестра вкладчиков нет и быть не может: его созданию мешает положение о банковской тайне. Полагаю, что помочь могли бы иные меры идентификации вкладчика, вплоть до получения отпечатков пальцев или сетчатки глаз вкладчика. Любые идентифицирующие признаки, которые относятся исключительно к личности вкладчика», — говорит Тимур Хутов.



Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

