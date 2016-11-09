Укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам за октябрь оценивается в 4,3%

Номинальный курс рубля к доллару США вырос в октябре 2016 года на 3,1% по сравнению с сентябрем, а за период с начала года (по отношению к декабрю 2015-го) — на 11,1%. Такие данные представлены в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — октябре 2016 года» .

За десять месяцев 2016-го номинальный курс рубля к доллару снизился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний номинальный курс доллара к рублю в октябре составил 62,68 рубля за доллар против 64,6 в сентябре 2016-го. Средний курс с начала года — 67,65 рубля за доллар.

К европейской валюте рубль в октябре укрепился по номинальному курсу на 4,7% в месячном выражении, а с начала текущего года — на 9,6%.

В январе — октябре рубль ослаб к евро по номинальному курсу на 12% в годовом выражении.

Средний номинальный курс октября равнялся 69,16 рубля за евро против сентябрьских 72,44 рубля, средний курс за десять месяцев 2016-го — 75,43 рубля за евро.

Реальный курс рубля к доллару, по оценке ЦБ, укрепился в октябре на 3,2% по отношению к сентябрю, с начала года — на 13,5% (здесь и далее оценочные значения приводятся курсивом).

В годовом выражении (к январю — октябрю 2015-го) снижение реального курса рубля к доллару составило 6,7%.

Октябрьское укрепление рубля к евро по реальному курсу по сравнению с сентябрем оценивается в 5,2%, по отношению к декабрю 2015-го — в 13,8%.

За десять месяцев реальный курс рубля к евро просел на 5,6% в годовом выражении.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в октябре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу на 4,2%, с начала текущего года — на 11,4%. За десять месяцев зафиксировано снижение на 7,6% в годовом выражении.

Октябрьское укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам оценивается в 4,3%, рост с начала года — в 14,1%. Снижение реального эффективного курса рубля за десять месяцев в годовом выражении составило, по оценке, 3%.



Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют 35 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими из торговых партнеров остаются Китай, Нидерланды, Германия и Италия, а место Украины, которая ранее замыкала топ-пятерку, в этом году заняла Белоруссия.