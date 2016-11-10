Банк «Экспресс-Кредит» вечером 9 ноября был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру стало известно от источников на банковском рынке.

На этой неделе финучреждение прекратило проводить большинство операций. Так, в среду, 9 ноября, в банке можно было только снять проценты по вкладам, а провести расчеты было невозможно.

В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру клиенты «Экспресс-Кредита» сообщали, что не могут получить деньги со вкладов.