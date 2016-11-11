У большинства банков, лишившихся лицензий в текущем году, были аудиторские заключения о достоверности отчетности. Об этом рассказал в интервью Банки.ру главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд.

«С начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 77 кредитных организаций, 58 из них были признаны банкротами и у 52 из них (89,7%) имелись аудиторские заключения о достоверности годовой отчетности, — сообщил Горегляд. — По факту у нас много немодифицированных аудиторских заключений по тем организациям, у которых были отозваны лицензии. Очевидно, что там была заведомо искаженная бухгалтерская отчетность, которую аудиторы подтверждали. Это не единичные случаи, а массовое явление».

По словам Горегляда, ситуация в других финансовых отраслях еще плачевнее. Связано это с тем, что исторически регулирование банковского сектора было более продвинутым, нежели регулирование остальных финансовых рынков.

Примечательно, что доля выданных аудиторских заключений по результатам обязательного аудита с выражением немодифицированного мнения в целом по рынку составляла в 2015 году 77,6%.

ЦБ заинтересован в том, чтобы на этом рынке услуги оказывались профессионально, аудиторская компания несла ответственность, в том числе и уголовную, за свои отчеты.

«Нам необходимо повысить взаимодействие с аудиторскими компаниями, получая от них адекватную, проверенную и не вводящую в заблуждение рынок и клиентов информацию, — отмечает Горегляд. — Для нас это большая проблема, ведь одна из функций ЦБ — это защита прав клиентов и вкладчиков банков. В своей деятельности мы хотели бы больше опираться на деятельность внутреннего аудита банков, но здесь у нас много проблем. Если проблемы внешних аудиторов в первую очередь связаны с особенностями функционирования этого рынка (из-за экономического спада рынок сжимается, компании демпингуют, а квалификация аудиторов невысокая), то во внутреннем аудите проблема связана с тем, что менеджмент и даже собственники многих компаний не заинтересованы в должной степени в эффективном функционировании системы аудита».

Эксперты замечают, что на рынке функционирует слишком много аудиторских компаний, всю их массу достаточно сложно отслеживать. Тем более тех, кто так или иначе аффилирован с проверяемыми банками.

«Существуют абсолютно разные аудиторские компании. Есть авторитетные — к ним вопросов меньше и положительных аудиторских заключений по будущим «отозвышам» у них меньше, а есть мелкие и не очень известные — вот тут наш камень преткновения. Составление бухгалтерской отчетности — это искусство. И сотрудники банков, которые ее составляют, умеют это делать искусно, в том числе умеют убедить аудиторов в обоснованности представленных цифр достаточно легко, — уверен представитель банка из топ-100 по активам, пожелавший остаться неназванным. — Кроме того, далеко не у всех аудиторов хватает профессионализма, чтобы видеть возможные ошибки в отчетности. А если аудиторская компания еще и небольшая, а конкретный банк приносит ей треть годовой выручки, тут уже автоматически аудиторы могут «надевать очки».

Именно поэтому важно как-то ранжировать аудиторов и применять к банкам, работающим с не вызывающими доверия компаниями, те или иные санкции.

«По сути, чтобы сократить количество случаев неверного аудита, Центральный банк должен требовать у кредитной организации обращаться к аудитору в зависимости от пропорции ее бизнеса (чем крупнее банк, тем крупнее должен быть аудитор) и заменять аудитора при возникновении у регулятора вопросов, — продолжает собеседник Банки.ру. — Тем не менее я не считаю, что стоит создавать, например, некий реестр согласованных с ЦБ РФ аудиторов, ведь в мелких компаниях тоже бывают очень профессиональные аудиторы. Но можно ввести некие превентивные меры: если у аудиторской компании выявлено более двух случаев несовпадения результатов аудита с реальным состоянием дел в банке после отзыва у него лицензии, то заключение такой компании регулятор вправе не принимать».

В свою очередь финансовый директор Локо-Банка Алексей Парфененок считает, что существует несколько причин наличия на рынке недостоверных аудиторских заключений.

«Дело в том, что далеко не у всех банков с отозванными лицензиями аудиторами были представители «большой четверки». И некоторые мелкие аудиторские компании не отдают себе отчет в том, что репутация — это главная ценность для аудитора, поэтому есть поле для манипуляций и возможных сговоров менеджмента банков с мелкими аудиторскими компаниями», — рассказывает Парфененок.

Другая причина, полагает он, — это сами стандарты проведения аудита, которые также оставляют поле для манипуляций со стороны нечестного менеджмента или акционеров некоторых банков.

«Поскольку аудиторская проверка проводится не на 100-процентном объеме операций банка, а на статистической выборке, то риск фальсификации отдельных операций со стороны недобросовестных менеджеров банка сохраняется. Разумеется, у аудиторов нет задачи проверять менеджмент кредитной организации на честность, поэтому основная проблема — именно в самих банках, а не в аудиторах. Поэтому страховки и гарантии, что с банком ничего не произойдет после успешно пройденного аудита, по сути, нет», — комментирует Парфененок.

Бороться с фальсифицированными аудиторскими отчетами он предлагает преимущественно за счет совершенствования законодательной базы. В первую очередь, уверен эксперт, должна быть четко определена и ужесточена ответственность бенефициаров кредитных организаций и менеджмента за фальсификации и манипулирование данными.

«Также возможно возложение части ответственности и на самих аудиторов. Безусловно, такие законодательные инициативы должны быть инициированы Центральным банком, это и есть регулирование рынка — основная функция ЦБ», — добавляет Парфененок.

Председатель правления Риабанка Борис Липкин поднимает еще одну проблему.

«У аудиторов не так много инструментов. Они подтверждают баланс и налоговую отчетность, проверяют наличие первичных документов, считают нормативы, не вникая глубоко в текущую ситуацию на рынке. Здесь самая большая проблема — оценка стоимости залогов и последующее доначисление резервов, — говорит он. — Думаю, действенными мерами для улучшения ситуации могут стать переход аудиторов на международные стандарты работы и ужесточение внутренних стандартов качества работы аудиторских СРО».

Наталья РОМАНОВА, Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru