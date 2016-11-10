В М2М Прайвет Банке не проходят платежи. В финучреждении объясняют это техническими трудностями.

«По техническим причинам у нас не проходят платежи», — сказали порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

При этом в кол-центре не назвали точные сроки устранения технических проблем.

Ранее Московская биржа сообщала, что М2М Прайвет Банк не исполнил обязательства по второй части сделки РЕПО на 329,4 млн рублей. К банку применена мера ответственности — вынесено официальное предупреждение.

С июля 2016 года владельцем 100% акций кредитной организации является Азиатско-Тихоокеанский Банк.

М2М Прайвет Банк не исполнил обязательства по сделке РЕПО

М2М Прайвет Банк не исполнил вторую часть сделки РЕПО на общую сумму 329 млн 427 тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах московской биржи. К банку применена мера ответственности — вынесено официальное предупреждение.