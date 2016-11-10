В М2М Прайвет Банке не проходят платежи. В финучреждении объясняют это техническими трудностями.
«По техническим причинам у нас не проходят платежи», — сказали порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.
При этом в кол-центре не назвали точные сроки устранения технических проблем.
Ранее Московская биржа сообщала, что М2М Прайвет Банк не исполнил обязательства по второй части сделки РЕПО на 329,4 млн рублей. К банку применена мера ответственности — вынесено официальное предупреждение.
С июля 2016 года владельцем 100% акций кредитной организации является Азиатско-Тихоокеанский Банк.
М2М Прайвет Банк не исполнил вторую часть сделки РЕПО на общую сумму 329 млн 427 тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах московской биржи. К банку применена мера ответственности — вынесено официальное предупреждение.