Минфин подготовил поправки к законопроекту о противодействии хищению денежных средств, заменив право кредитных организаций уже с 2017 года блокировать подозрительные трансакции на обязанность. Изменения нацелены на защиту интересов и сохранность личных средств клиентов, сообщил «Известиям» представитель Минфина.

Законопроект предоставляет возможность моментального реагирования и пресечения сомнительных переводов, а также несанкционированных трансакций по платежным картам еще до их проведения, пояснил представитель Минфина. По его словам, фактически проект нормативного акта — это задел на создание унифицированного механизма борьбы банков с мошенническими операциями.

Обязанность блокировать подозрительные переводы будет у оператора по приему платежей в том случае, если он выявит обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента, которые устанавливаются Банком России. Помимо обязанности блокировать сомнительные переводы у банков может появиться и дополнительное право на заморозку денег. Это будет возможно в тех случаях, когда кредитная организация обнаружит дополнительные признаки перевода денежных средств без согласия клиента, которые устанавливаются кредитными организациями на их усмотрение.

Таким образом, операторы денежных переводов будут вынуждены приостанавливать их на срок до двух дней при выявлении признаков ошибочных переводов, а также информировать клиента о подозрительных трансакциях и запрашивать подтверждения дальнейшего исполнения платежного распоряжения.

В Центробанке изданию пояснили, что новая норма в законопроекте появилась уже после обсуждения текста заинтересованными органами исполнительной власти с учетом их замечаний. «Полагаем, что внесение изменений в законодательство с целью противодействия хищениям денежных средств крайне актуально», — заявили в пресс-службе регулятора.

Банкиры же неоднозначно относятся к новому требованию в антифродовом законе. Они объясняют это тем, что, с одной стороны, новелла, конечно, нужна, но уважающие себя кредитные организации уже сейчас блокируют сомнительные переводы в рамках предоставленного права. С другой стороны, если право сделают обязанностью, то это автоматически потребует описания всех правил и критериев для определения сомнительной операции, говорит представитель банка из топ-50. «Иначе ситуацию можно довести до абсурда», — отмечает банкир.

Заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов Сергей Платонов сообщил, что сейчас законопроект находится на межведомственном согласовании, после этого — ориентировочно 18 ноября — документ будет опубликован на сайте раскрытия правовой информации для общественного обсуждения. Сами поправки планируется внести сразу в несколько законодательных актов: 161-ФЗ «О национальной платежной системе», 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» и Арбитражный процессуальный кодекс. Вступление закона в силу запланировано на начало 2017 года.