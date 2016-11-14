Семь из десяти совершеннолетних россиян в первом полугодии 2016 года владели банковскими картами. Об этом свидетельствуют данные исследования Ipsos Comcon, которое компания предоставила в распоряжение Банки.ру.

Исследование «РосИндекс» показало, что доля владельцев банковских карт среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек, сейчас составляет 72%. Это на 9 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2015 года, и на 12 п. п. больше, чем в начале 2014 года.

Держатели «пластика» чаще отличаются наличием высшего образования или ученой степени, меньше заинтересованы в просмотре телевизора, чаще сидят в Интернете и отдают предпочтение смартфонам, когда речь идет о телефонной связи.

Так, 41% держателей банковских карт заявили, что пользуются этим продуктом более двух раз в неделю. Треть опрошенных владельцев карточек используют их два-четыре раза в месяц, еще 16% достают этот платежный инструмент из кошелька не чаще раза в месяц.

При этом значительно снижается доля тех, у кого и вовсе нет банковской пластиковой карты (с 40% в первом полугодии 2014 года до 28% сейчас).

Среди тех владельцев, кто опасается за сохранность средств на «пластике», около половины (43%) считают, что карту могут легко украсть и снять с нее деньги. Их доля непринципиально меняется в последние годы.

Кроме того, теперь наконец менее половины россиян можно отнести к приверженцам наличной оплаты товаров и услуг. В первом полугодии 2016 года 48% опрошенных обратили внимание, что они привыкли оплачивать товары наличкой. Следует отметить, что два года назад таких привыкших было 55%.

Важный факт: 16% владельцев карт используют их исключительно для снятия наличных. В первые шесть месяцев текущего года 78% россиян, имеющих карты, обналичивали деньги с них. Для сравнения: в начале 2014 года этот показатель равнялся 91%.

«Второй по популярности операцией является оплата мобильной связи (каждый второй владелец «пластика» пользуется этой возможностью). Товары в офлайн-магазине с карты оплачивают 38% опрошенных, а в онлайн — 13%, — говорится в исследовании. — Несмотря на высокое проникновение банковских карт, лишь часть населения рассматривает их как удобный финансовый инструмент, для большинства карты остаются в основном способом получения наличных денег».

По мнению руководителя службы банковских карт банка ВТБ Марии Точиловой, рост проникновения банковских карт среди граждан обусловлен тем, что карты сейчас являются универсальным инструментом для выплаты стипендий и компенсаций, зарплаты и пенсии. Например, при рождении ребенка молодой маме выплачивают пособие на социальную карту москвича. Студенты вузов стали полноценными участниками зарплатных проектов и получают стипендию на банковскую карту, а не в кассовом окошке, как буквально один-два года назад.

В качестве дополнительного стимула безналичной оплаты Точилова выделяет возможность заказа товаров из-за рубежа (особенно в тренде Китай), оплату за которые можно удобно и быстро осуществить картой.

«Все большее количество программ лояльности, запускаемых банками, однозначно способствует популяризации безналичных платежей. Если у человека есть возможность получить обратно на счет карты часть от потраченных средств (cash back), то он, конечно же, предпочтет наличным оплату банковской картой», — уточняет Точилова.

Генеральный директор процессинговой компании «МультиКарта» Кирилл Свириденко добавляет: сегодня на российском платежном рынке доля наличности в общей денежной массе существенно преобладает, тем не менее наблюдается явный тренд на увеличение объема безналичных платежей. Свириденко считает, что этому способствует рост количества POS-терминалов, которыми оснащены большинство крупных популярных торговых точек, а также повышение общего уровня финансовой грамотности граждан, которые все чаще для совершения покупок используют не только банковские карты, но и различные гаджеты.

«Безусловно, доля безналичных операций будет расти, но не очень быстрыми темпами. Думаю, что в ближайшие лет десять операции по снятию денежных средств и оплата за наличные останутся основными операциями клиентов», — предполагает глава «МультиКарты».

Директор по кредитным продуктам и развитию взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец полагает, что увеличение масштабов карточного «мира» в России обусловлено как работой банков, так и усилиями самого Центробанка.

«Банки сейчас активно осуществляют кросс-продажи карт на все клиентские сегменты, в том числе на клиентов с традиционно «кэшевым» поведением: сложно найти банк, который при открытии вклада или потребительского кредита не выдает бесплатную пластиковую карту «в довесок, — замечает наш собеседник. — Это связано со стремлением банков разгрузить офисы и кассы от операционки с наличностью (открытие и пополнение вкладов, погашение кредитов. — Прим. ред.) и обеспечить возможность растить на данном сегменте комиссионный доход от расчетного бизнеса (в том числе IC). Отчетливо видно стремление к переводу бюджетников на банковские карты: выплата пенсий, пособий, стипендий. Это может быть обусловлено как политикой ЦБ, так и инициативой самих банков развивать бизнес в данном сегменте».

Помимо всевозможных программ лояльности, Коломиец указывает, что достаточно большое влияние на популяризацию безналичной оплаты оказывает и та работа, которую проводят банки совместно с платежными системами: в части регулярных маркетинговых и стимулирующих акций, развития технологий оплаты, расширения сети POS-терминалов.

«Стоит отметить и влияние государства, которое с 2014 года обязывает крупные торговые сети предоставлять возможность оплаты банковскими картами», — дополняет спикер.

«Популяризация финграмотности в последние годы привела к расширению числа клиентов, проявляющих спрос на карточные продукты. Для банков карты — это возможность завоевать клиентов, которые приносят потенциальный доход в виде кредитных портфелей. Кредитные учреждения, уже частично отказывающиеся именно от экспансии в сфере кредитования в пользу доходов от комиссионных, всячески способствуют распространению новых инвестиционных продуктов и сервисов, и карточные продукты — это наиболее устойчивый канал привлечения новых клиентов», — уверена директор инвестиционного департамента компании «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.

В банке «Русский Стандарт» обращают внимание на то, что растет сеть приема пластиковых карт. Соответственно, и объем платежей по картам тоже растет.

Согласно исследованиям банка «Русский Стандарт», самые большие безналичные траты россиян традиционно приходятся на сферу ретейла — порядка 60% операций по картам. На втором месте находятся рестораны, и замыкают тройку лидеров безналичные операции в сегменте «путешествия».

«Сегмент «рестораны» отмечу отдельно. Мы видим, что в целом гораздо больше людей стали ходить в рестораны. Например, молодежь все чаще стала посещать рестораны и платить картой, потребители больше трансакций проводят в фастфуде, то есть стало больше платежей именно по картам. Так, в фастфуде объем трансакций в первом полугодии 2016 года показал рост почти на 37% по сравнению с этим же периодом 2015 года», — комментирует директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru