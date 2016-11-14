Из-за разногласий между ЦБ и кредиторами «Пересвета» конструктивного решения по финансовому оздоровлению последнего выработать пока не удается: предлагаемый регулятором механизм спасения банка через конвертацию обязательств перед кредиторами в его капитал категорически отвергается госкомпаниями, на которые приходится около 30% обязательств банка. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсант».

В пятницу стало известно, что 14 ноября состоится совет директоров с повесткой «О форме, характере и сроках осуществления мер по финансовому оздоровлению банка «Пересвет». ЦБ 21 октября ввел временную администрацию в «Пересвет» для обследования его финансового положения, и все это время регулятор оценивал размер «дыры» в банке, необходимый объем докапитализации для его спасения и механизм участия в нем крупнейших кредиторов. «Коммерсант» отмечает, что сообщение о планируемом обсуждении механизма санации — ноу-хау для ЦБ, до сих пор такие планы никогда не анонсировались.

Основным собственником банка «Пересвет» является Русская православная церковь с долей 49,7%. Второй крупный совладелец (24,4%) — Торгово-промышленная палата. Еще 12,4% — у главы банка Александра Швеца. Остальные собственники — миноритарии с долями менее 5%.

По информации «Коммерсанта», 8 ноября в ЦБ состоялось совещание с участием крупнейших кредиторов «Пересвета». Как рассказали газете источники, знакомые с обсуждением, регулятор предложил на согласование кредиторам механизм bail-in (конвертацию обязательств кредиторов в капитал банка) по следующей схеме: 30% суммы на санацию выделяет ЦБ, остальные 70% закрываются за счет конвертации средств кредиторов. По данным источников издания, окончательный размер «дыры» так и не назван. «Но порядок суммы, необходимой на спасение банка, — около 80 миллиардов рублей», — говорит источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, ЦБ может профинансировать около 24 млрд рублей, остальное — кредиторы.

Впрочем, кредиторы банка предложения ЦБ не оценили. Обсуждение вылилось в открытый конфликт между одной группой кредиторов и регулятором, говорит собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Категорически против любого участия в санации «Пересвета» выступают госкомпании. «Всех кредиторов, за исключением физлиц, можно условно разделить на три большие группы — это госкомпании, общественные организации и частные кредиторы, в основном банки, — говорит один из источников газеты, знакомый с обсуждением. — Доля обязательств каждой группы примерно одинакова — речь идет о 25—30 миллиардах рублей». По данным отчетности на 1 октября, объем средств юрлиц, размещенных в банке, составлял 77 млрд, большая часть из которых, по данным газеты, приходится на госкомпании и общественные организации; частные кредиторы, в основном банки, — держатели облигаций на сумму около 28 млрд рублей. «При этом госкомпании заняли очень жесткую позицию, требуя просто вернуть им все вложенные средства», — говорит источник, близкий к одному из кредиторов. Это подтверждает и другой собеседник «Коммерсанта»: «Позиция госкомпаний такова: вы можете считать какой угодно объем «дыры» и механизм оздоровления — нам это безразлично, потому что нам должны вернуть 100% наших депозитов. Аргумент такой: ЦБ одобрил участие банка в программе докапитализации через ОФЗ (в мае банк получил по программе 100 млн рублей. — Прим. «Коммерсанта»), то есть одобрил кредитную организацию как допустимый вариант размещения госсредств. Регулятор присвоил банку определенный знак качества, поэтому ответственность за размещение госкредиторы нести не должны». Среди крупнейших кредиторов «Пересвета» из госкомпаний — «Интер РАО» и «РусГидро». В «РусГидро» и «Интер РАО» отказались от комментариев.

По мнению экспертов, госкомпаниям все же придется проявить сговорчивость. «Очевидно, что bail-in — неприятный сценарий для кредиторов, и их нежелание участвовать в санации понятно, — рассуждает управляющий директор НРА Павел Самиев. — Однако альтернативный вариант — отзыв лицензии и потеря всех вложенных средств. В случае выбора между плохим и худшим вариантом очевидно, что лучше выбирать плохой».

